Japanci rastavili kineski BYD i otkrili tajnu njihovih automobila: Evo kako smanjuju troškove proizvodnje

Analiza električnog modela Atto 3 pokazala je da ključ njihove konkurentnosti nije samo jeftinija radna snaga.

Izvor: Petar Aleksić

Kineski proizvođači električnih automobila posljednjih godina sve snažnije konkurišu evropskim i japanskim automobilskim kompanijama, a jedna od njihovih najvećih prednosti je cijena.

Kako bi utvrdili na koji način kineski BYD uspijeva da smanji troškove proizvodnje, japanski stručnjaci detaljno su rastavili i analizirali električni model Atto 3.

Rezultati analize pokazali su da konkurentnost kineskog proizvođača ne proizlazi isključivo iz nižih troškova rada, nego najprije iz načina na koji je organizovana proizvodnja, prenosi N1info.hr.

Zašto su kineski automobili jeftiniji

Za razliku od tradicionalnih automobilskih kompanija, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na spoljašnje dobavljače, BYD velik dio ključnih dijelova razvija i proizvodi samostalno. Takav poslovni model omogućuje mu veću kontrolu nad troškovima, kvalitetom proizvoda i rokovima proizvodnje.

Posebno je važna proizvodnja baterija, koje predstavljaju jednu od najskupljih komponenti električnih vozila. Budući da BYD sam razvija i proizvodi baterije, manje zavisi od drugih proizvođača i promjena u dobavljačkom lancu.

Kod evropskih i japanskih proizvođača proizvodnja automobila tradicionalno uključuje velik broj specijalizovanih dobavljača. Pojedine kompanije isporučuju elektroničke sisteme, druge baterije, a treće mehaničke dijelove i opremu unutrašnjosti vozila. Takav sistem povećava troškove logistike, produžava rokove isporuke i uključuje dodatne profitne marže dobavljača.

BYD je, s druge strane, znatan dio proizvodnih procesa objedinio unutar sopstvene kompanije. Time može da brže prilagođava proizvodne linije, donosi odluke i smanjuje troškove nabavke.

Japanski inženjeri tokom analize modela Atto 3 uočili su još jednu važnu konstrukcijsku prednost. Kineski proizvođač nekoliko ključnih sistema povezuje u jedinstvenu pogonsku jedinicu, čime smanjuje potrebu za velikim brojem zasebnih komponenti.

Ozbiljno konkurišu tradicionalnim automobilskim markama

Takva integracija pojednostavljuje konstrukciju automobila i postupak njegove montaže. Manji broj dijelova znači i manje proizvodnih operacija, što dodatno pridonosi smanjenju troškova i omogućuje konkurentniju prodajnu cijenu.

Ovakav pristup pokazuje koliko se automobilska industrija promijenila s razvojem električnih vozila.

Kineski automobili, koji su se nekada uglavnom povezivali s niskom cijenom i slabijom konkurentnošću u odnosu na etablirane proizvođače, danas sve ozbiljnije konkurišu tradicionalnim automobilskim markama.

Za japansku automobilsku industriju, decenijama poznatu po efikasnoj proizvodnji i pouzdanosti svojih vozila, analiza BYD-a pokazuje da konkurentska prednost više ne zavisi samo od kvaliteta automobila nego i od sposobnosti proizvođača da pojednostavi proizvodnju i smanji zavisnost od spoljašnjih dobavljača.