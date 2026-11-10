Horoskop za volanom: Koji automobil odgovara vašem znaku, a koji nikako nije za vas?

Da li ste rođeni za ferari, mercedes ili škodu? Pogledajte koji automobil odgovara vašem horoskopskom znaku, koji biste vozili da novac nije problem, a koji nikako nije za vas.

Izvor: mondo/ai

Svaki horoskopski znak ima osobine koje bi se mogle povezati sa određenim tipom automobila – od praktičnih gradskih modela do moćnih sportskih SUV vozila.

Istražili smo koji bi automobil najbolje odgovarao svakom znaku, šta bi vozili kada novac ne bi bio prepreka i koji model je potpuna suprotnost njihovom karakteru.

Od Ovna za volanom Poršea do Djevice u Škodi, ovaj zabavni vodič otkriva kakav ste vozač prema horoskopu

Da li ste tip vozača koji voli da bude prvi na semaforu, pažljivo bira svaki detalj enterijera ili mu je najvažnije da automobil može da savlada i najzahtjevniji teren?

Astrologija bi mogla da ima odgovor i na pitanje kakav automobil odgovara vašem karakteru. Evo koji modeli najbolje pristaju svakom horoskopskom znaku, šta bi vozili kada novac ne bi bio prepreka, ali i koji automobil bi im vjerovatno vrlo brzo dosadio.

Naravno, ovo je zabavni horoskopsko-automobilski vodič, a ne preporuka za kupovinu. Ipak, ako se prepoznate u opisu, nemojte poslije reći da vas nismo upozorili.

Ovan – rođen za preticanje, ne za čekanje u koloni

Ovnovi su temperamentni, nestrpljivi i vole da osjete snagu pod desnom nogom. Za njih automobil nije samo prevozno sredstvo, već produžetak karaktera. Vole direktan odziv na gas, precizno upravljanje i dovoljno snage da preticanje ne postane višeminutna psihološka drama.

Auto za svaki dan: Toyota GR Jaris. Mali, ali opasan automobil koji dokazuje da kubikaža nije jedino mjerilo performansi. Turbomotor, pogon na sva četiri točka i sportski karakter čine ga odličnim izborom za Ovna koji želi uzbuđenje i u svakodnevnoj vožnji.

Automobili kojima vozači najviše veruju: 6. Porsche

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Da novac nije problem: Porsche 911 Turbo S. Brutalne performanse, vrhunska tehnologija i ubrzanje koje će vas zalijepiti za sjedište. Ovan ne želi samo luksuz, već automobil koji može da opravda svaki pritisak na papučicu gasa.

Auto koji nije za vas: Citroen Ami. Električni mališan namijenjen kratkim gradskim relacijama i skromnim brzinama. Ovan bi vjerovatno izgubio strpljenje prije nego što bi stigao do prve raskrsnice.

Bik – udobnost, kvalitet i malo luksuza nikada nisu naodmet

Bikovi vole kvalitetne stvari, pouzdanost i osjećaj sigurnosti. Ne moraju nužno imati najbrži automobil, ali žele da znaju da su dobili mnogo za svoj novac. Kvalitetna završna obrada, udobna sjedišta, dobra zvučna izolacija i bogata oprema za njih su važniji od sportskih rekorda.

Auto za svaki dan: Toyota RAV4. Pouzdan, prostran i praktičan SUV koji se dobro snalazi i u gradu i na dužim putovanjima. Hibridni pogonski sklop dodatni je plus za Bika koji voli racionalne odluke, ali ne želi da se odrekne komfora.

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Da novac nije problem: Bentley Bentajga. Koža, drvo, luksuzna sjedišta i moćan motor. Ovaj automobil je praktično pokretna dnevna soba, a Bik će posebno cijeniti pažnju posvećenu svakom detalju.

Auto koji nije za vas: Kejteram Sevn. Minimalizam u najradikalnijem obliku: malo karoserije, malo komfora, gotovo nikakvo ugađanje vozaču. Bik bi se vjerovatno zapitao gdje je nestao novac za normalna sjedišta, zvučnu izolaciju i pristojan prtljažnik.

Blizanci – automobil koji može da prati njihov nemirni duh

Blizanci vole promjene, tehnologiju i stvari koje im ne dozvoljavaju da se dosađuju. Njihov automobil mora biti dovoljno praktičan za svakodnevne obaveze, ali i dovoljno zanimljiv da im ne dosadi poslije nekoliko mjeseci. Multimedija, povezivanje telefona i zanimljivi tehnološki dodaci gotovo su obavezni.

Auto za svaki dan: Mini Kuper. Kompaktan, okretan i prepoznatljiv automobil koji se odlično snalazi u gradskoj gužvi. Direktno upravljanje i karakterističan dizajn odgovaraju Blizancima koji ne žele da voze nešto što izgleda kao svaki drugi automobil na parkingu.

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Da novac nije problem: Maserati GranTurizmo. Italijanski dizajn, raskošan enterijer i snažan motor koji proizvodi prepoznatljiv zvuk. Blizanci bi uživali u spoju elegancije i sportskog karaktera, a vjerovatno bi svaki dan pronašli novi razlog da ga provozaju.

Auto koji nije za vas: Dačija Sandero. Sasvim korektan i racionalan automobil, ali Blizancima bi mogao nedostajati faktor iznenađenja. Ako je jedina uzbudljiva stvar u automobilu to što ima dovoljno mjesta za kese iz prodavnice, teško da će dugo zadržati njihovu pažnju.