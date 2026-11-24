Otkrijte recept za sočnu pohovanu piletinu iz rerne, hrskavu i brzu, bez prženja i jaja.

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Pohovana piletina ne mora da se prži u dubokom ulju niti da se priprema uz brašno i jaja.

Uz malo grčkog jogurta, prezle i rendanog sira dobićete sočne komade mesa sa zlatnom, hrskavom koricom, i to direktno iz rerne.

Priprema je jednostavna, nema prskanja ulja ni stajanja pored šporeta, a tanji komadi piletine peku se veoma brzo.

Sastojci:

4 pileća filea

200 g prezli

100 g rendanog tvrdog sira

3-4 kašike grčkog jogurta

1 i po kašičica bijelog luka u prahu

1 kašičica mljevene paprike

1 kašičica soli

pola kašičice bibera

malo ulja

Priprema:

Zagrijte rernu na 220 stepeni. Svaki pileći file presijecite vodoravno na dva tanja komada, tako da dobijete ukupno osam šnicli. Meso osušite papirnim ubrusom, pa svaki komad tanko premažite grčkim jogurtom. Nije potrebno stavljati debeli sloj, dovoljno je da jogurt prekrije površinu kako bi se prezle zalijepile.

Dodatni savjet: Ne preskačite sušenje mesa. Što je piletina suvlja prije premazivanja, to će se poh bolje zalijepiti.

U dubljoj posudi pomiješajte prezle, rendani sir, bijeli luk u prahu, mljevenu papriku, so i biber. Svaki komad piletine uvaljajte u pripremljenu smjesu i dobro pritisnite sa obe strane kako bi se prezle ravnomjerno zalijepile.

Poređajte šnicle u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se ne dodiruju. Poprskajte ih maslinovim uljem ili ga u tankom mlazu rasporedite po površini. Pecite 12–15 minuta, zatim okrenite meso i nastavite pečenje još 5–8 minuta, dok korica ne postane zlatna i hrskava.

Za još hrskaviju koricu uključite gornji grijač na minut do dva, uz pažljivo praćenje da prezle ne izgore. Poslužite je dok je topla, uz salatu, pečeni krompir ili omiljeni sos.

(Stvar ukusa/Mondo)