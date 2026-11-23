Ovogodišnje izdanje devetog festivala džez muzike „Intim džez fest“ otvoreno je večeras u Banjaluci koncertom "Maks Kočetov kvarteta", koji je publici predstavio svoj novi album.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Direktor Kulturnog centra Banski dvor Mladen Matović rekao je da deveto izdanje ovog festivala potvrđuje da je džez susret različitih kultura, generacija i umjetničkih senzibiliteta, te da je to muzika koja čuva tradiciju, istražuje nove izraze i stvara jedinstvene trenutke neposredne komunikacije umjetnika i publike.

Uz Maksa Kočetova, na sceni su nastupili kontrabasista Milan Nikolić, bubnjar Miloš Grbatinić, pijanista Sava Miletić, dok je koncertno veče obilježio i nastup renomiranog norveškog basiste Pera Matisena, saopšteno je iz Kulturnog centra Banski dvor.

Na novom albumu "Fulin majself" Kočetov kroz autorske kompozicije spaja savremeni muzički izraz sa korijenima džeza, gradeći prepoznatljiv zvuk i muzičke priče inspirisane svakodnevnim životom i okruženjem.

Nakon koncertne večeri u Banskom dvoru festival je dobio svoj nastavak u jednom banjalučkom pabu, gdje je nakon festivalskog koncerta nastupio poznati banjalučki džez sastav "Kombajn kvartet".

U okviru Festivala, sutra će u 18.30 časova u vijećnici Banskog dvora biti predstavljena knjige "Taksim bop" autora Karla Ilića, u saradnji sa Udruženjem za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", dok u 20.00 časova publiku očekuje koncert ansambla "Tamara Obrovac Transistrija".

Pokrovitelji Devetog festivala džez muzike su predsjednik Republike Srpske i Gradska uprava Banjaluka.

(Mondo)