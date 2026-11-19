Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić potpisala je danas u Banjaluci ugovor sa produkcijskom kućom "Mania" o realizaciji igrane televizijske serije "12 beba" od šest epizoda, za koju je Centar dodijelio dva miliona KM.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

"Ovaj projekat je značajan ne samo kao igrana televizijska serija, već kao projekat od nacionalne, istorijske i društvene vrijednosti", rekla je Ilićeva novinarima nakon potpisivanja ugovora.

Prema njenim riječima, projekat govori o smrti 12 beba u banjalučkom porodilištu 1992. godine, temi teškoj i bolnoj za sve, kojoj će se pristupiti dostojanstveno, profesionalno i umjetnički kvalitetno.

Ilićeva je rekla da je projekat "12 beba" izabran na javnom konkursu Audio-vizuelnog centra za sufinansiranje proizvodnje igrane televizijske serije o dešavanjima iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, od 1992. do 1995. godine.

Producent Danijel Tepšić rekao je novinarima da je ovaj projekat i više od televizijske serije jer je riječ o ljudima i događajima koji su obilježili jedan od najtragičnijih perioda za grad Banjaluku u vremenu Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"U ovoj seriji se bavimo pričom o običnim ljudima, građanima herojima koji su odlučili da učine korak više za nekoga kome nisu znali ni ime", istakao je Tepšić.

On je napomenuo da produkcijska kuća "Mania" više od pet godina radi na ovom projektu, te da očekuje da će krajem iduće godine biti premijera.

Autor serije Dajan Javorac rekao je da se produkcija odlučila i izabrala da snima ovu važnu priču koja pokazuje najbolje strane ovog naroda i Banjaluke.

"U periodu kada se dešavala kriza sa 12 beba moglo je biti mnogo više žrtava, kroz bolnicu je prošlo više od 60 beba u 40 dana i mnoge su spasene zahvaljujući velikom zajedništvu u Republici Srpskoj i Banjaluci, gdje su pripadnici različitih vjeroispovijesti odlučili da se ujedine na ovoj priči", istakao je Javorac.

On je rekao da je ovo period na koji treba da su ponosni svi u Republici Srpskoj, uprkos tragediji koja se dogodila.

"U timu koji ovo realizuje treba da ostane veliko poštovanje prema žrtvama, ali isto tako da ne povijemo rep, već da pokažemo da smo pobjednici i da jedna velika nepravda koja nam se desila nije uspijela da nas slomi, već da nas poveže i da iz svega ovoga izađemo kao pobjednici", naveo je Javorac.

(Srna)