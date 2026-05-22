Banjaluka dobila "Aleju 12 beba": Trajni podsjetnik na tragediju koja je potresla svijet (Foto)

U Parku Mladen Stojanović u Banjaluci danas je zasađena "Aleja 12 beba", kao trajni simbol sjećanja na 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine preminule zbog nedostatka kiseonika.

Izvor: Memorijalni centar RS

Aleja je formirana na prijedlog Memorijalnog centra Republike Srpske, a svako posađeno stablo simbolično je posvećeno jednoj od tragično preminulih beba.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, koji je inicirao formiranje aleje, rekao je da ovaj memorijal predstavlja snažan oblik kulture pamćenja i trajni podsjetnik budućim generacijama.

"Po jedno stablo biće posvećeno svakoj našoj tragično preminuloj bebi. Ovo je jedan vid kulture pamćenja koji je veoma snažan, jer će sva djeca koja budu šetala parkom za 20 ili 30 godina imati snažan podsjetnik na svaku našu bebu", rekao je Bojić.

On je naveo da će Memorijalni centar Republike Srpske, u okviru novoformirane baze snimljenih svjedočanstava o srpskom stradanju, posebnu pažnju posvetiti porodicama preminulih beba.

Povodom obilježavanja 34 godine od tragedije, kod spomen-obilježja "Život" u centru Banjaluke položeni su vijenci i cvijeće, dok je prethodno na Novom groblju služen parastos i položeno cvijeće na spomenik posvećen stradalim bebama.

Tokom maja i juna 1992. godine, zbog odluke Savjeta bezbjednosti UN o zabrani međunarodnih letova, nije bilo moguće dopremiti boce sa kiseonikom iz Beograda u Banjaluku. Zbog nedostatka kiseonika u tadašnjem Kliničkom centru Banjaluka preminulo je 12 tek rođenih beba koje su se nalazile u inkubatorima.

Prva beba preminula je 22. maja 1992. godine, a do 19. juna iste godine umrlo je ukupno 12 beba, koje su postale simbol stradanja civila i posljedica ratnih odluka međunarodne zajednice.

Tragedija je okončana nakon proboja koridora i povezivanja banjalučke regije sa ostalim dijelovima Republike Srpske i Srbije, čime je omogućen transport kiseonika i medicinske pomoći.

Trinaesta beba, Slađana Kobas, preminula je sa 14 godina, dok je Marku Medakoviću, četrnaestoj bebi, nedostatak kiseonika ostavio trajne posljedice.