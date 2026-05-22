logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka dobila "Aleju 12 beba": Trajni podsjetnik na tragediju koja je potresla svijet (Foto)

Banjaluka dobila "Aleju 12 beba": Trajni podsjetnik na tragediju koja je potresla svijet (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U Parku Mladen Stojanović u Banjaluci danas je zasađena "Aleja 12 beba", kao trajni simbol sjećanja na 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine preminule zbog nedostatka kiseonika.

„Aleja 12 beba“ zasađena u Banjaluci: Trajno sjećanje na tragediju iz 1992. godine Izvor: Memorijalni centar RS

Aleja je formirana na prijedlog Memorijalnog centra Republike Srpske, a svako posađeno stablo simbolično je posvećeno jednoj od tragično preminulih beba.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, koji je inicirao formiranje aleje, rekao je da ovaj memorijal predstavlja snažan oblik kulture pamćenja i trajni podsjetnik budućim generacijama.

Izvor: Memorijalni centar RS

"Po jedno stablo biće posvećeno svakoj našoj tragično preminuloj bebi. Ovo je jedan vid kulture pamćenja koji je veoma snažan, jer će sva djeca koja budu šetala parkom za 20 ili 30 godina imati snažan podsjetnik na svaku našu bebu", rekao je Bojić.

On je naveo da će Memorijalni centar Republike Srpske, u okviru novoformirane baze snimljenih svjedočanstava o srpskom stradanju, posebnu pažnju posvetiti porodicama preminulih beba.

Izvor: Memorijalni centar RS

Povodom obilježavanja 34 godine od tragedije, kod spomen-obilježja "Život" u centru Banjaluke položeni su vijenci i cvijeće, dok je prethodno na Novom groblju služen parastos i položeno cvijeće na spomenik posvećen stradalim bebama.

Tokom maja i juna 1992. godine, zbog odluke Savjeta bezbjednosti UN o zabrani međunarodnih letova, nije bilo moguće dopremiti boce sa kiseonikom iz Beograda u Banjaluku. Zbog nedostatka kiseonika u tadašnjem Kliničkom centru Banjaluka preminulo je 12 tek rođenih beba koje su se nalazile u inkubatorima.

Izvor: Memorijalni centar RS

Prva beba preminula je 22. maja 1992. godine, a do 19. juna iste godine umrlo je ukupno 12 beba, koje su postale simbol stradanja civila i posljedica ratnih odluka međunarodne zajednice.

Tragedija je okončana nakon proboja koridora i povezivanja banjalučke regije sa ostalim dijelovima Republike Srpske i Srbije, čime je omogućen transport kiseonika i medicinske pomoći.

Trinaesta beba, Slađana Kobas, preminula je sa 14 godina, dok je Marku Medakoviću, četrnaestoj bebi, nedostatak kiseonika ostavio trajne posljedice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

12 zvjezdica aleja Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ