CIK BiH danas zatvara prijave za izbore: Preliminarni pregled stranaka biće dostupan na internet stranici

Autor D.V.
0

Podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH završava se danas, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Izvor: CIK BiH

Rok ističe u 16.00 časova, a nakon ažuriranja podataka na internet-stranici CIK-a biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom "Opšti izbori 2026".

Ovi praktično počinje završna faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar.

CIK BiH će, u skladu sa rokovima propisanim uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Nakon okončanja tog postupka biće stvoreni uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna do 16.00 časova.

