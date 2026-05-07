Građane BiH na izborima čekaju nova pravila: Glasanje uz otisak prsta i skenere, zaboravite na "X"

Centralna izborna komisija BiH raspisala je danas Opšte izbore u BiH za 4. oktobar, a članica CIK-a Irena Hadžiabdić otkrila je kako će izgledati proces glasanja.

Novitet na izborima biće način glasanja, uz upotrebu skenera za prebrojavanje glasova, a CIK će u narednom periodu provesti detaljnu kampanju informisanja.

"Dakle, koristiće se biometrijski aparati za dodatnu provjeru identiteta, tj. autentifikaciju svakog birača putem uzimanja otiska prsta. Na ovaj način se više ne može glasati za drugu osobu i za umrle osobe ili umjesto drugog lica, s drugim ličnim dokumentom. Osim ovoga, zahvaljujući tom aparatu, tokom dana statistike ne samo o izlaznosti već i o polnoj i starosnu strukturu birača", kazala je Hadžiabdić, piše Avaz.ba.

Glasačke kutije biće povezane sa skenerima. Glasači će uzimati četiri listića (tri u Brčkom, op.pr), te ih ubacivati u glasačku kutiju koja je povezana sa skener aparatom i slijedi elektronsko brojanje svakog glasa. Svi ti podaci elektronski se transferišu u CIK-u.

"Zahvaljujući ovome, prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlastima", kazala je Hadžiabdić, pa istakla da je zadržan i proces ručnog brojanja.

Rezultate ručnog brojanja evidentiraće se u obrazac, transferirati u određenu aplikaciju, a CIK će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno.

"Sav materijal opštinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje, koji će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje, ako bude ogromna razlika u glasovima - ako se razlike ne mogu objasniti, ako nije došlo do neke slučajne omaške, obavezno se ide u proces ručnog brojanja svih glasačkih listića, a prevagnuće rezultat ručnog brojanja u glavnom centru gdje mi imamo potpuno kontrolu", kazala je.

Istakla je da je jako važno znati da se na listiću neće više upisivati X, već će glasači morati u potpunosti popuniti/obojiti kružić političkog subjekta za koji budu glasali.

Ovo će omogućiti da ne bude sumnji da li je aparat dobro skenirao glas ili ne.

