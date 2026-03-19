logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ugovor vrijedan 74,5 miliona KM: CIK BiH posao digitalizacije izbora dodijelio firmi "Smartmatik BiH"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeljen je ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

CIK BiH posao digitalizacije izbora dodijelio firmi "Smartmatik BiH" Izvor: CIK BiH

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planetsoft" iz Banjaluke.

"Eliminisanje firme iz Banjaluke u ovakvoj situciji je nepravedno i nezakonito naročito kada se uzme u obzir to šta je CIK mogao da uradi sa 17 miliona KM", naveo je Rogić na sjednici.

On je istakao da je CIK nepravilno ocijenio da firma "Planetsoft" nije ispunila zakonske uslove u smislu obezbjeđivanja i ispunjavanja tehničke dokumentacije.

Ukazao je da su prednosti grupe koju predvodi "Planetsoft" to što nisu imali podugovorače i što su ponudili najnižu cijenu.

Ostali članovi CIK-a stava su da je ponuda ovog konzorcijuma najpovoljnija i da grupa, u kojoj su još "Smartmatik Holandija" i "DSC" Sarajevo, zadovoljava sve uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom.

Na ovu odluku dozvoljena je žalba u roku od deset dana, a ugovor, ukoliko postane pravosnažan, dodjeljuje se na period od četiri godine. 

(Srna)

Tagovi

CIK BiH digitalizacija izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ