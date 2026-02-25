Šmit dao rok Amidžiću koji ističe danas: Ministarstvo finansija BiH dužno prenijeti 112,5 miliona KM CIK-u

Kristijan Šmit objavio je autentično tumačenje Odluke kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH od 17. jula 2025. godine.

Kako se navodi u tumačenju objavljenom na stranici OHR-a, cilj ovog akta je da ukloni pravne dileme u vezi s praksom primjene zakonskih odredbi, koje se prvenstveno odnose na raspodjelu i operativnu dostupnost sredstava iz profita Centralne banke BiH namijenjenih za finansiranje uvođenja novih tehnologija za Opšte izbore 2026. godine.

Šmitovo tumačenje dolazi nakon što je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) u više navrata tražio od Savjeta ministara BiH da, mimo odluke visokog predstavnika, donese posebnu odluku kojom bi se omogućila operativnost neutrošenih sredstava. Prema autentičnom tumačenju visokog predstavnika, jasno je utvrđeno da „operativni dio Odluke (član 1. do 10.) … ne zahtijeva dodatne provedbene akte kako bi imao puni pravni učinak”, što znači da sredstva raspoređena Odlukom moraju biti dostupna i operativna bez donošenja dodatnih odluka ili uslova.

Šmit je ovim aktom jasno dao do znanja Amidžiću da Ministarstvo finansija i trezora i drugi organi ne mogu odugovlačiti s implementacijom Odluke usljed navodnih proceduralnih nedoumica.

„Stoga su nadležni organi u zakonskoj obvezi da donesenu Odluku provedu onako kako ona glasi, bez postavljanja dodatnih tehničkih ili proceduralnih preduvjeta, čime se osigurava pravodobno uvođenje izbornih tehnologija predviđenih za potrebe održavanja Opštih izbora u listopadu 2026. godine i time štiti integritet i transparentnost izbornog procesa“, navodi se u tumačenju.

Konkretno, to znači da su sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija praktično „zaključana“ za tu namjenu i da ne postoji prostor za dodatna tumačenja ili administrativna uslovljavanja.

Šmit je dodatno naglasio da sredstva doznačena po ovoj Odluci moraju ostati na raspolaganju CIK-u tokom cijele fiskalne 2026. godine Autentičnim tumačenjem se izričito navodi da je ministar Amidžić dužan bez odlaganja prenijeti sva neutrošena sredstva u fiskalnu 2026. godinu i osigurati njihovu dostupnost za predviđenu svrhu, i to u roku od u roku od jednog dana od dana objavljivanja Autentičnog tumačenja na zvaničnoj internetskoj stranici Kancelarije visokog predstavnika. Ukoliko ministar ne postupi u tom roku, obaveza i ovlaštenje automatski prelaze na zamjenika ministra, koji je dužan izvršiti prijenos sredstava bez odlaganja.

„Neizvršenje prenosa sredstava od strane ministra bez odlaganja, odnosno u roku od jednog (1) dana od dana objavljivanja ovog Autentičnog tumačenja na zvaničnoj internet stranici Kancelarije visokog predstavnika, direktno podrazumijeva obavezu i ovlašćenje zamjenika ministra da taj prijenos izvrši bez odlaganja.“

Podsjećanja radi, u julu prošle godine Šmit je donio odluku prema kojoj se sredstva iz dobiti Centralne banke BIH raspoređuju CIK-u za uvođenje novih tehnologija na izborima. Radi se o 112,5 miliona KM.