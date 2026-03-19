Potvrđena optužnica protiv lica iz Srebrenice: Napao policajca nakon što je zatečen u švercu migranata preko Drine

Osnovni sud u Srebrenici potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali P.P. koji je, nakon što je zatečen da prevozi migrante preko Drine, napao policajca, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Osumnjičeni se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On je 4. jula 2023. godine u 21.30 časova, zajedno sa dva nepoznata lica, zatečen u bratunačkom naselju Ade kako preko rijeke Drine iz Srbije prevozi čamcem migrante iz Maroka.

Osumnjičeni se oglušio o policijsko naređenje da stane i iznenada je napao policajca B.L. iz Bratunca hvatajući ga za ruku i pokušavajući da ga gurne u vodu, nakon čega su obojica pali u vodu.

U vodi je osumnjičeni sprečavao policajca da dođe do obale i lakše ga povrijedio. Policajac se uspio otrgnuti i otplivati do obale, te potom uhvatio osumnjičenog i izvadio ga iz rijeke, dok ga je P.P. udarao i grebao.