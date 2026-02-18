Bezbjednosni forum Srebrenice: Informacije o "spisku za odstrel" su neistinite i senzacionalističke

Na pitanje šta se tačno desilo i o kakvom incidentu, odnosno spisku je riječ načelnik opštine je odgovorio da se ne radi ni o kakvom spisku, ali da o detaljima ne može govoriti radi zaštite identiteta maloljetnika.

Izvor: Srna/Miro Pejić

Bezbjednosni forum opštine Srebrenica danas je zaključio da su neistinite informacije da je jedan učenik osmog razreda u Prvoj osnovnoj školi u ovom mjestu pravio spisak srpske djece iz razreda koje namjerava da ubije, te da je stanje bezbjednosti na području ove lokalne zajednice dobro.

Načelnik opštine Miloš Vučić, koji je predsjedavao sastanku, rekao je da je prošle sedmice došlo do incidenta u Osnovnoj školi, ali da zbog zaštite maloljetnika ne može konkretno govoriti o slučaju.

"Informacije koje su neki portali prenijeli su neistinite i senzacionalističke i ne radi se o incidentu na nacionalnoj osnovi. Škola je preduzela sve potrebne zakonske mjere da se slučaj ispita. Obaviješteni su svi nadležni organi, a juče je održan i roditeljski sastanak po tom pitanju", istakao je Vučić nakon Bezbjednosnog foruma.

On ističe da je zaključeno je bezbjednosna situacija u Srebrenici dobra, ali da neko to plasiranjem glasina želi da dovede u pitanje.

Na pitanje Srne šta se tačno desilo i o kakvom incidentu, odnosno spisku je riječ Vučić je odgovorio da se ne radi ni o kakvom spisku, ali da o detaljima ne može govoriti radi zaštite identiteta maloljetnika.

Bezbjednosni formu jučerašnju informacija nekih portala da je učenik bošnjačke nacionalnosti ove škole sačinio spisak srpske djece koju namjerava da ubije, demantovao, ali je javnost uskraćena za informaciju šta se tačno desilo, o kakvom incidentu se radi i zbog čega su obaviješteni nadležni organi i sazivan roditeljski sastanak.

Iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini rečeno je Srni da je o prijavi od psihologa iz srebreničke Prve osnovne škole Policijska stanica iz Srebrenice 13. februara obavijestila dežurnog tužioca koji je izdao upute za dalje postupanje u skladu sa zakonom.

U pisanom odgovoru navodi se da je potom juče obaviješten dežurni tužilac da je Policijskoj stanici Srebrenica pristupio roditelj maloljetnog djeteta koji je "prijavio određeni medij, zbog navodnog plasiranja neistinitih informacija u javnost".

Iz Policijske uprave Zvornik Srni je juče rečeno da u ovoj upravi rade na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici, te da je za detaljnije informacije nadležno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem, bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

Pojedini portali juče su javili da je učenik (14) osmog razreda bošnjačke nacionalnosti napravio spisak đaka srpske nacionalnosti iz razreda koje navodno planira da ubije, te da je slučaj prijavljen je policiji.