Drama u Srebrenici: Učenik napravio spisak prijatelja koje želi ubiti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Policijska uprava Zvornik radi na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici o događaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, rečeno je danas u ovoj upravi.

Prva osnovna škola Srebrenica Izvor: Facebook/Prva osnovna škola Srebrenica

"S obzirom na to da se radi o maloljetnim licima, za sve dalje informacije nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini", rečeno je u Policijskoj upravi.

Avazu je potvrđeno da je učenik ove škole napravio spisak školskih drugara koje želi da ubije.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem, bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

Pojedini mediji ranije su objavili da je "četrnaestogodišnji učenik osmog razreda Prve osnovne škole u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio spisak drugara iz razreda srpske nacionalnosti koje navodno planira da ubije". 

(Srna)

