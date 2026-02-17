Drama u Srebrenici: Učenik napravio spisak prijatelja koje želi ubiti

Policijska uprava Zvornik radi na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici o događaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, rečeno je danas u ovoj upravi.

Izvor: Facebook/Prva osnovna škola Srebrenica

"S obzirom na to da se radi o maloljetnim licima, za sve dalje informacije nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini", rečeno je u Policijskoj upravi.

Avazu je potvrđeno da je učenik ove škole napravio spisak školskih drugara koje želi da ubije.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem, bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

Pojedini mediji ranije su objavili da je "četrnaestogodišnji učenik osmog razreda Prve osnovne škole u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio spisak drugara iz razreda srpske nacionalnosti koje navodno planira da ubije".

(Srna)