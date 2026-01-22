logo
"Spor u kolektivu otkrio pronevjeru": Direktorka škole u Prijedoru osumnjičena da je prisvojila 1.000 KM iz blagajne

Autor Dragana Božić
0

Direktor javne ustanove D.R. iz Prijedora tereti se za pronevjeru 1.000 KM, izjavio je danas načelnik prijedorske Policijske uprave Dragan Milojica.

Direktorka škole u Prijedoru osumnjičena za pronevjeru 1.000 KM Izvor: Shutterstock

Milojica je na konferenciji za novinare rekao da je ovaj iznos utvrđen i da se tako navodi u izvještaju koji je proslijeđen Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru.

Načelnik sektora kriminalističke policije Goran Karan rekao je da policija u ovaj predmet nije ušla samoinicijativno, nego da je u toj ustanovi došlo do neslaganja između radnika i direktora i do upućivanja prijava.

Policijska uprava Prijedor je 12. januara podnijela Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv žene čiji su inicijali D.R. zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i pronevjera.

Ona se tereti da je tokom 2024. i 2025. godine iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvojila novac iz blagajne, čime je oštetila javnu ustanovu za, kako je tada bilo navedeno, određen iznos.

Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je direktorka škole. 

(Srna)

