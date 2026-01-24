"Đaci nisu fokusirani": Srpski ministar predložio skraćenje časova na pola sata

Ministar prosvjete Srbije Dejan Vuk Stanković je izjavio da ministarstvo koje vodi razmatra skraćivanje školskih časova sa 45 na 30 minuta.

Izvor: Mondo/Danijela Pašić

Kao razlog za to je istakao to što d‌jeca ne mogu biti fokusirana 45 minuta.

"O tome otvoreno i jasno razmišljamo. Postoji neka vrsta psihološkog opravdanja - pod uticajem novih tehnologija postoji fenomen difuzne pažnje. Ne možete biti fokusirani na jedan predmet, nego vrlo lako idete s jednog na drugi sadržaj. To kod d‌jece ima za posljedicu da ne mogu biti fokusirana 45 minuta, koliko maksimalno traje koncentracija zrelih ljudi", rekao je Stanković za Radio-televiziju Srbije.

Napomenuo je da procedura skraćivanja časova nije laka, ali da se pokreće debata o ovom pitanju.

"Slušamo različite argumente za i protiv. Poslije toga slijedi praktični dio koji podrazumijeva institucionalnu reorganizaciju rasporeda časova, alokaciju nastavnog kadra i možda prijem novih ljudi jer će biti više časova. Mnogo je međukoraka dok ne zaživi, ali možda ćemo započeti s pilot-programom jer promjene u obrazovanju moraju biti racionalne", istakao je.

Efekti promjena, dodaje, mjerili bi se na više načina. Naime, kako je kazao, prije svega prema učeničkim postignućima u različitim oblicima znanja i u odnosu na neke vještine koje je potrebno steći u školskom procesu.

"To je jedino suštinski važno mjerilo - da li bolje uče, da li su motivisaniji učiti i da li je ishod tog učenja jednostavniji i efikasniji", ocijenio je.

Stanković je ukazao da se razmatra i d‌jelimična ili potpuna zabrana korištenja mobitela u školama.

Šta vi kažete?