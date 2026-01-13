Četrnaestogodišnjaci iz Istočnog Sarajeva sa filmom "No Sight" na festivalu u Francuskoj

Kratki film "No Sight" ("Bez vida"), u produkciji malog filmskog studija Crybox Studio iz Istočnog Sarajeva, selektovan je za VisiOn Film Festival u Francuskoj, a posebno je zanimljivo da su ga u potpunosti samostalno realizirala trojica četrnaestogodišnjih autora.

Mali filmski studio Crybox Studio iz Istočnog Sarajeva privukao je pažnju međunarodne filmske scene nakon što je njihov kratki film "No Sight" (Bez vida) uvršten u zvaničnu selekciju VisiOn Film Festivala u Francuskoj, koji će biti održan tokom ljeta ove godine. Ovaj uspjeh dobija dodatnu težinu jer iza filma stoje trojica dječaka od svega 14 godina, koji su bez profesionalne produkcijske podrške uspjeli da ostvare zapažen autorski projekat.

Film prati priču o dječacima Luki i Pavlu koji sa drugaricom odlučuju da prizivaju duhove. Greška u ritualu dovodi do dramatičnih posljedica – dječaci gube vid, ali istovremeno stiču neobičnu sposobnost da „vide“ kroz kameru mobilnog telefona.

Njihov prijatelj Nikola, koji ima iskustva sa paranormalnim pojavama, pokušava da im pomogne da skinu kletvu i povrate izgubljeni vid.

Iako se žanrovski oslanja na horor i misteriju, film se bavi i temama prijateljstva, odgovornosti i posljedica nepromišljenih odluka.

Jedan od autora filma je Mihajlo Bučevac, mladi glumac i glasovni glumac, koji tumači lik Pavla, a potpisuje i scenarij i režiju. Mihajlo je publici već poznat po angažmanu u animiranoj seriji „Raa Raa the Noisy Lion“, u kojoj je dao glas liku Krokiја, kao i po brojnim školskim predstavama. Aktivan je član škole glume Big Ben u Istočnom Sarajevu, dramske sekcije i hora svoje osnovne škole.

Drugi režiser filma je Viktor Ognjenović, koji u filmu igra Luku. Viktor iza sebe ima iskustvo u školskim predstavama, a publika će ga uskoro gledati i u ulozi Svetog Save u predstavi povodom školske slave. Pored glume, bavi se režijom i folklorom, te je, kao i Mihajlo, aktivan član dramske sekcije i školskog hora.

Treći član autorskog tima je Stevan Kovačević, koji u filmu tumači lik Nikole, a dao je i značajan doprinos pisanju scenarija. Stevan, Mihajlo i Viktor pohađaju istu školu i dijele zajedničko interesovanje za glumu i filmsko stvaralaštvo.

Film je prvobitno nastao kao projekat u okviru škole glume Big Ben u Istočnom Sarajevu, koju pohađaju Mihajlo i Viktor. Školu vodi glumac i mentor mladih autora Milan Dimić, a u realizaciji filma pomogao je i krug bliskih prijatelja, što cijelom projektu daje snažnu dimenziju zajedništva i entuzijazma.

Selekcija filma „No Sight“ na prestižni francuski festival predstavlja značajno priznanje za Crybox Studio, ali i snažan podsticaj mladim autorima, potvrđujući da se i u vrlo ranoj dobi, uz talenat, rad i posvećenost, može stići do međunarodne filmske publike.