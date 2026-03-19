Hronologija otvaranja mosta u Česmi: "Samo što nije" – već godinu dana

Most u banjalučkom naselju Česma počeo je da se gradi krajem 2022. godine, sa jasno definisanim rokom – 36 mjeseci. Drugim riječima, završetak je bio planiran za kraj 2025. godine.

Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu, most preko rijeke Vrbas dug je oko 171,7 metara i širok 15,2 metra, sa dvije saobraćajne trake, te pješačkim i biciklističkim stazama. Vrijednost radova iznosi približno 6,6 miliona KM, a projekat finansira preduzeće „Putevi Republike Srpske“ i Vlada.

Na papiru, sve jasno, precizno i definisano. U praksi, malo drugačije.

Tokom izvođenja radova došlo je do više zastoja, uključujući i potpuni prekid radova u septembru 2024. godine, što je dodatno pomjerilo rokove. Poseban problem predstavljali su neriješeni imovinsko-pravni odnosi i neusklađena projektna dokumentacija za pristupne saobraćajnice, koje su bile u nadležnosti Grada Banjaluka, dok je sam most bio u nadležnosti „Puteva RS“. Upravo ta podjela odgovornosti dovela je do situacije da most bude gotovo završen, ali bez funkcionalnog prilaza.

Što se tiče rokova, oni su se mijenjali gotovo u kontinuitetu.Onda je sve stalo u septembru 2024, nakon čega su počeli da se pojavljuju novi rokovi. Završetak je prvo očekivan do proljeća 2025. godine, zatim do sredine septembra iste godine, potom „za 50 do 60 dana“.

U 2026. godini ulazimo u seriju „finalnih najava“. Početak godine – most samo što nije, 21. januar – evo ga, samo što nije, februar – sad stvarno samo što nije, mart – bukvalno samo što nije i i konačno simbolično 1. april, jer više nije sasvim jasno da li je riječ o zvaničnom otvaranju ili dobro tempiranoj šali.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković danas je potvrdio da su u toku završni radovi na mostu preko rijeke Vrbas koji će biti otvoren najkasnije do 1. aprila.

"Kada je riječ o završnim radovima, početkom naredne sedmice trebalo bi da počnemo asfaltiranje na lijevoj obali Vrbasa. Onda slijedi postavljanje saobraćajnih znakova i da se do kraja naredne sedmice, najkasnije do 1. aprila pusti u saobraćaj", rekao je Janković.