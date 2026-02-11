Sastanak Stanivukovića sa Stevanovićem i Jankovićem: Most u Česmi u funkciji u martu?

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković razgovarao je sa ministrom saobraćaja RS i predstavnicima „Puteva RS“ o završetku mosta u Česmi i izgradnji kružnog toka kod „Audi“ servisa, s ciljem da radovi budu okončani u što kraćem roku.

Izvor: GU Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je održao sastanak sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Zoranom Stevanovićem i vršiocem dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslavom Jankovićem, na kojem je razgovarano o izgradnji mosta u Česmi, kao i o izgradnji kružnog toka kod "Audi" servisa.

Kako je istakao Stanivuković, zajednički cilj je jasan, da se u što kraćem roku završe svi radovi na pristupnim saobraćajnicama i omogući da most u Česmi već u martu bude stavljen u funkciju, na korist svih građana.

"Istovremeno, posvećeni smo i završetku svih neophodnih radova na kružnoj raskrsnici, kako bismo dodatno unaprijedili bezbjednost i rasterećenje saobraćaja u ovom dijelu grada. Pred nama je godina važnih projekata i intenzivnih radova, godina u kojoj ćemo konkretnim rezultatima nastaviti da unapređujemo infrastrukturu i kvalitet života u našem gradu", zaključio je gradonačelnik.