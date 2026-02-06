Iz Grada tvrde: Ne postoje prepreke da se nastavi sa izvođenjem radova na mostu u Česmi

Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Valentina Balaban poručila je kako Grad Banjaluka posjeduje važeću građevinsku dozvolu za izgradnju pristupnih saobraćajnica.

Izvor: Srna/Nenad Bereta

Grad Banjaluka posjeduje važeću građevinsku dozvolu za izgradnju pristupnih saobraćajnica na lijevoj obali rijeke Vrbas.

Riječ je o dozvoli koja predstavlja prelazno rješenje i koja omogućava da se, u skladu sa njom, izvode građevinski radovi i da se most u Česmi stavi u funkciju. Na osnovu te dozvole mogu se obezbijediti uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja, što je i osnovni cilj cijelog projekta.

Rekla je ovo Valentina Balaban, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koja je naglasila i to da je Grad u proteklom periodu održao niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, JP “Putevi” Republike Srpske i RUGIP-a.

„Razgovori su bili veoma konstruktivni i korisni, a fokus je bio na tehničkim aspektima i izazovima koji su se pojavili tokom izvođenja radova, što je u ovakvim projektima uobičajeno. Stav Grada je jasan, a to je da ne postoje apsolutno nikakve prepreke da se nastavi sa izvođenjem radova na terenu. Uz neophodno usaglašavanje sa projektantom, stručnim nadzorom, izvođačem radova i ostalim učesnicima u projektu, radovi se mogu nesmetano nastaviti i privesti namjeni, a što je u interesu svih građana Grada Banje Luke kao i široj regiji“, istakla je Balaban.

Podsjetimo, ranije danas Miroslav Janković, direktor Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", rekao je da ukoliko danas dobiju saglasnost Grada Banjaluka za projektno-plansku dokumentaciju, već u ponedjeljak bi se mogli nastaviti radovi na pristupnim saobraćajnicama mostu u naselju Česma.

Јanković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske radove na izgradnji mosta povjerila Putevima na upravljanje, iako se ne nalaze na mreži magistralnih i regionalnih puteva.