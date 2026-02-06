Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Valentina Balaban poručila je kako Grad Banjaluka posjeduje važeću građevinsku dozvolu za izgradnju pristupnih saobraćajnica.
Grad Banjaluka posjeduje važeću građevinsku dozvolu za izgradnju pristupnih saobraćajnica na lijevoj obali rijeke Vrbas.
Riječ je o dozvoli koja predstavlja prelazno rješenje i koja omogućava da se, u skladu sa njom, izvode građevinski radovi i da se most u Česmi stavi u funkciju. Na osnovu te dozvole mogu se obezbijediti uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja, što je i osnovni cilj cijelog projekta.
Rekla je ovo Valentina Balaban, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koja je naglasila i to da je Grad u proteklom periodu održao niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, JP “Putevi” Republike Srpske i RUGIP-a.
Iz Grada tvrde: Ne postoje prepreke da se nastavi sa izvođenjem radova na mostu u Česmi
„Razgovori su bili veoma konstruktivni i korisni, a fokus je bio na tehničkim aspektima i izazovima koji su se pojavili tokom izvođenja radova, što je u ovakvim projektima uobičajeno. Stav Grada je jasan, a to je da ne postoje apsolutno nikakve prepreke da se nastavi sa izvođenjem radova na terenu. Uz neophodno usaglašavanje sa projektantom, stručnim nadzorom, izvođačem radova i ostalim učesnicima u projektu, radovi se mogu nesmetano nastaviti i privesti namjeni, a što je u interesu svih građana Grada Banje Luke kao i široj regiji“, istakla je Balaban.
Podsjetimo, ranije danas Miroslav Janković, direktor Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", rekao je da ukoliko danas dobiju saglasnost Grada Banjaluka za projektno-plansku dokumentaciju, već u ponedjeljak bi se mogli nastaviti radovi na pristupnim saobraćajnicama mostu u naselju Česma.
Јanković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske radove na izgradnji mosta povjerila Putevima na upravljanje, iako se ne nalaze na mreži magistralnih i regionalnih puteva.