Vlada Republike Srpske: Za izradu elaborata o Trgovskoj gori 150.000 KM

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja 150.000 KM za izradu elaborata o sprovedenim geološkim istraživanjima u slučaju Trgovska gora.

Izvor: Vlada RS

Za obezbjeđivanje sredstava Vlada je zadužila Ministarstvo finansija, dok je Republički zavod za geološka istraživanja i Ministarstvo energetike i rudarstva zadužila da ih informišu o realizaciji sredstava.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je zaduženo da koordiniše aktivnosti izrade elaborata o sprovedenim geološkim istraživanjima na području Republike Srpske u slučaju Trgovska gora, kao stručnog mehanizma da bi se trajno spriječila izgradnja skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada na toj lokaciji.

Vlada je prihvatila i Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2025. godinu.

Budžetom i rebalansom budžeta za 2025. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirana su sredstva u iznosu od 800.000 KM.

Od toga je 750.000 KM predviđeno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a 50.000 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

Za budžetsku 2025. godinu, na prijedlog komisije, Vlada Republike Srpske je donijela četiri odluke u okviru ovog programa, kojima je utrošeno 747.986 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 313 radnika iz 24 preduzeća.

U periodu od 2004. godine do 31. decembra 2025. godine ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 216.921.245 KM.

Tim sredstvima je zbrinuto 72.685 radnika iz 555 preduzeća, od čega je posredstvom javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 8.097 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u istom periodu za socijalno zbrinjavanje radnika iz budžeta Republike Srpske je izdvojeno 190.071.404 KM.