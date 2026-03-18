Odluka objavljena u "Službenom glasniku": Vlada Save Minića od sutra zvanično na dužnosti

Autor D.V. Izvor SRNA
U "Službenom glasniku" Republike Srpske objavio je danas odluku o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.

Vlada Save Minića od sutra zvanično na dužnosti

Odluka stupa na snagu sutra, odnosno narednog dana od dana objave.

Vlada Republike Srpske, koju predvodi premijer Savo Minić, izabrana je juče na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Nije bilo promjena kada je riječ o ministrima, odnosno članovi Vlade nisu se mijenjali u odnosu na prethodni saziv.

Nakon glasanja o izboru Vlade Republike Srpske, ministri i premijer su položili svečanu zakletvu.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan dao je mandat za sastav nove vlade Miniću, nakon što je prethodno podnio ostavku.

