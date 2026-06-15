Okončana potraga nakon pomorske nesreće kod Splita: U olupini jedrilice pronađeno četvrto tijelo

U olupini jedrilice koja je potonula nakon sudara kod Splita pronađeno je četvrto tijelo, čime je okončana potraga za nestalim osobama.

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U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila juče oko 11:38 u Splitskom moreuzu, između ostrva Šolta i Brač, poginule su četiri osobe. Tragedija se dogodila kada se putnički katamaran domaće kompanije sudario sa jedrilicom pod francuskom zastavom, koja je potom potonula. Sve žrtve su češki državljani, saopštilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

U trenutku sudara, na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i sedam članova posade. Četiri osobe sa potonulog jedriličara su spašene iz mora i sa povredama prevezene u Kliničku bolnicu u Splitu, a prema prvim informacijama, svi su van životne opasnosti.

Tijelo pronađeno u olupini

Ronioci MUP-a locirali su olupinu potonulog jedriličara na dubini većoj od 50 metara. U kabini je pronađeno i tijelo četvrte osobe koju su tražili, potvrdio je jutros za N1 televiziju kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

"Tijelo će biti izvučeno, DORH će izdati naređenje i brod će biti uklonjen. Dubina je preko 50 metara i moramo biti veoma oprezni, ovo su zahtjevne operacije. Sve mora biti urađeno bezbjedno", rekao je Kuštera.

"Ne pamtim ovakvu tragediju"

Kapetan Kušter je potvrdio da je jedrilica imala uredna papirologija i da je u trenutku sudara bila na motorni pogon. Vidno potresen, izrazio je žaljenje zbog nesreće.

"Ne pamtim takvu tragediju koja je pogodila sve ljude i zaposlene koji su uključeni u pomorsku industriju, to su gosti koji su nam dolazili. To je splet takvih okolnosti, velika bol. Ovo je velika tragedija, nema smisla preuzimati bilo kakvu odgovornost za to. Nikada nisam doživeo ništa slično u svojoj više od tridesetogodišnjoj karijeri", rekao je Kuštera.

Istraga o uzrocima nesreće

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do sudara. Mjesto događaja istražuje kancelarija zamenika okružnog tužioca, uz pomoć stručnjaka i policije. Odbor za istragu nesreća u vazdušnom, pomorskom i željjezničkom saobraćaju potvrdio je da pokreće bezbjednosnu istragu, a obavešteni su i nadležni organi u Francuskoj i Češkoj Republici.

Sudski vještak za pomorstvo Damir Višić upozorio je da je prerano za donošenje zaključaka.

"Brod kraći od 20 metara mora izbegavati veće brodove na plovnim putevima i uskim kanalima. Nismo dobili dovoljno informacija o tome zašto se to dogodilo. Možda je u pitanju tehnički kvar", rekao je Višić za HRT.

Sličnu izjavu dao je i šef Nacionalnog centra za bezbjednost plovidbe Damijan Dundović, naglašavajući da će se više znati nakon zvanične istrage.

Izražavajući saučešće porodicama žrtava

Iskreno saučešće porodicama žrtava, češkom narodu i njihovim zvaničnicima izrazili su premijer Andrej Plenković, potpredsjednik vlade i ministar mora Oleg Butković i ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman.

Češko Ministarstvo spoljnih poslova takođe je izdalo saopštenje.

"Danas nas je pogodila izuzetno tužna vest o smrti najmanje troje čeških državljana nakon sudara jedrilice i katamarana u Hrvatskoj... Izražavamo iskreno saučešće preživelima i porodicama žrtava", navodi se u saopštenju.

Promjene u pomorskom saobraćaju

Katamaran "Krilo Eklips", koji je bio umiješan u nesreću, stigao je juče uveče u Split, gdje ga nadležni organi obrađuju. Riječ je o jednom od najvećih i najbržih katamarana u floti "Krila", dužine 56 metara, sposobnom da preveze do 440 putnika i dostigne brzinu do 42 čvora.

Zbog nesreće, Agencija za pomorski saobraćaj Obalne linije objavila je prekid državne brze trajektne linije 9602 Split - Milna - Hvar - Vis. Očekuje se da će linija biti ponovo uspostavljena danas, 15. juna, sa polaskom iz Splita u 16 ​​časova.

Radi obezbjeđivanja prevoza putnika, izmenjen je red plovidbe trajekta Petar Hektorović, koji će iz Visa za Split polaziti sat vremena kasnije, u 19 časova, a karte za katamaran će važiti i za trajekt.