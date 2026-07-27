Požari u Francuskoj progutali površinu 11 puta veću od Pariza, gašenje dodatno otežava novi toplotni talas

Požar u Žirondi stabilizovan je, ali još nije pod kontrolom i u svakom trenutku mogao bi se ponovo razbuktati, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Izvor: Shutterstock/photofort 77

Loran je, nakon sastanka međuresornog kriznog štaba za koordinaciju borbe protiv šumskih požara, kojim je predsjedavao francuski predsednik Emanuel Makron, rekao da "to znači da se požar nije proširio tokom noći", prenosi televizija BfM.

On je naveo da je na licu mjesta raspoređeno 1.500 vatrogasaca, 18 aviona i 1.500 vojnika, da se situacija na području na kome se proširio požar poboljšava, ali da ostaje kritična.

Nunjez je naveo da je požar u Žirondi zahvatio 42.000 hektara.

U požarima u Francuskoj do sada je povrijeđeno 88 vatrogasaca. Još četiri su povrijeđena tokom noći, objavila je prefektura Žironda.

"Značajni kopneni resursi su raspoređeni duž puta da bi se zaustavilo i obuzdalo njegovo širenje“, saopštila je prefektura, dodajući da je situacija ipak ostala "nepovoljna".

Međutim, vremenski uslovi danas izgledaju bolje, napominje "Skaj njuz".

Napori vatrogasaca su tokom cijelog dana usmjereni na "čišćenje ivica požara i uspostavljanje taktičkih protivpožarnih predjela, uz podršku vazdušnih resursa".

Ministar za ekološku tranziciju Monik Barbut rekla je da je u Francuskoj ove godine izgorjelo ukupno 115.000 hektara.

To je površina oko 11 puta veća od Pariza i više od 98.000 hektara koliko je izgorjelo do subote, 25. jula.

Evropska unija poslaće dodatnu pomoć u gašenju požara u Žirondi. Od sutra će na tom području biti raspoređeno ukupno devet aviona i dva helikoptera, rekla je evropski komesar Hadža Lahbib.

"Naše ekipe na terenu trenutno vode trku s vremenom, u saradnji s francuskim službama", rekla je Lahbib.

Francuski predsjednik Emanuel Makron otputovaće danas popodne u Žirondu kako bi se sastao sa vatrogascima i zvaničnicima.

Vatrogasci su danas pokušali da iskoriste povoljnije vremenske uslove kako bi obuzdali masovne šumske požare koji su prijetili francuskom gradu i vinskoj regiji Bordo i brojnim lokalitetima u susjednoj Španiji.

Vatrogasci praktično vode trku sa vremenom jer se očekuje još jedan toplotni talas.

Meteorološka služba Francuske najavila je da će ovu zemlju sutra pogoditi novi toplotni talas, a visoke temperature ometaće napore u gašenju požara.

"Intenzivna vrućina zahvatiće veliki dio zemlje u utorak 28. jula, s vrhuncem intenziteta u srijedu, 29. jula", navela je meteorološka služba u saopštenju.

Požari u Španiji i Francuskoj su, kako smatraju stručnjaci, među najekstremnijima dosad zabilježenima u Evropi prema veličini, brzini širenja i olujnim sistemima koje stvaraju.

Kako je pojašnjeno, na nastanak i širenje požara utiču ljudi, a za njih je potrebna vegetacija, ali da je ključni pokretač njihovog ekstremnog ponašanja vruće i suvo ljetno vrijeme.