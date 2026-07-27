Na prijemnom 2,4 miliona kandidata: Otkriven skandal sa ispitima u Indiji, 20 mladih počinilo samoubistvo

U Nju Delhiju, masovni protesti mladih protiv obrazovnog sistema i skandala sa ispitima NEET izazvali su haos i zahtjeve za ostavkom ministra prosvjete.

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Nju Delhi je bio poprište jednih od najvećih antivladinih protesta u posljednjih nekoliko godina. Desetine hiljada demonstranata, uglavnom mladih ljudi, izašlo je 20. i 21. jula na ulice zahtjevajući ostavku ministra prosvjete Darmendra Pradan.

Mladi u Indiji uglavnom su nezadovoljni obrazovnim sistemom i nedostatkom mogućnosti za zapošljavanje. Neposredan povod za masovne proteste bila je odluka vlade da poništi rezultate prijemnog ispita za medicinske fakultete i organizuje ponovno polaganje.

Riječ je o ispitu NEET (National Eligibility cum Entrance Test), glavnom nacionalnom prijemnom ispitu za upis na medicinske fakultete u Indiji. Smatra se izuzetno teškim, a kandidati mjesecima, pa i godinama, pripremaju se za njegovo polaganje. Za mnoge je upis na medicinski fakultet karta za bolji život, jer može donijeti prestižan posao i ekonomsku sigurnost. Zbog toga mnoge porodice prodaju zemlju i zadužuju se kako bi finansirale pripreme svoje djece.

Konkurencija je izuzetno velika – oko 2,4 miliona kandidata bori se za nešto više od 100.000 mjesta. Porodice ulažu životnu ušteđevinu u skupe pripreme, a pritisak na mlade je ogroman.

Više od dva miliona kandidata polagalo je NEET 3. maja. Nekoliko dana kasnije otkriveno je da su ispitna pitanja procurila u javnost, zbog čega su vlasti poništile rezultate i zakazale ponovno polaganje. Za mnoge kandidate to je bilo izuzetno teško iskustvo, jer su morali ponovo da polažu ispit uz pojačane mere bezbjednosti. Na kraju je više od 20 studenata, prema navodima iz članka, izvršilo samoubistvo pod pritiskom i stresom.

Iako zvuči nevjerovatno, skandal sa ispitom NEET-UG 2026 dogodio se uprkos složenom bezbjednosnom sistemu uvedenom upravo da bi spriječio ovakve incidente. Poslije sličnog slučaja 2024. godine uvedeni su strogi protokoli poznati kao CONOPs (Confidential Operations).

Sistem je trebalo da proces izrade ispita pretvori u potpuno zatvorenu operaciju, po uzoru na način rada prestižnih Indijskih instituta za tehnologiju (IIT). Prostorija u kojoj su pripremani ispiti bila je zamišljena kao potpuno izolovana jedinica sa hranom, knjigama i sanitarnim prostorijama, kako stručnjaci i prevodioci ne bi imali potrebu da izlaze. Svi lični predmeti, naročito elektronski uređaji, morali su da budu ostavljeni na ulazu, dok računari nisu imali pristup internetu.

Međutim, istraga je pokazala da je sistem zakazao upravo u najosjetljivijoj fazi – prevođenju ispita. Budući da se ispit održava na 13 jezika, engleska verzija mora da bude prevedena na regionalne jezike. Upravo su prevodioci, koji su radili u navodno potpuno bezbjednom okruženju, optuženi da su omogućili curenje pitanja.

Uhapšeno je 13 osoba, među kojima penzionisani profesor hemije P. V. Kulkarni, koji je navodno pustio u javnost dio ispita iz hemije, kao i profesorka fizike Maniša Havaldar, optužena za isto u vezi sa ispitom iz fizike. Time je potpuno urušena osnovna ideja sistema CONOPs – da nijedna osoba nema pristup kompletnim dijelovima ispita.

Dodatni problem predstavljao je i vakuum u rukovodstvu Nacionalne agencije za testiranje (NTA), pošto je osoba koja je osmislila i nadzirala sistem napustila funkciju upravo tokom ključnog perioda pripreme ispita.

U tom kontekstu, pokret poznat kao "Stranka bubašvaba", koji je počeo kao šala, ali je ubrzo postao jedan od najpopularnijih političkih pokreta među mladima, pozvao je pristalice na protestni marš do indijskog parlamenta. Marš je organizovan tako da se poklopi sa početkom ljetnjeg zasjedanja parlamenta.

Vlasti nisu odobrile protest, a demonstranti su na kraju rasterani pendrecima i suzavcem. Prema policiji Delhija, u sukobima je povrijeđeno oko 180 ljudi, među kojima 118 pripadnika policije i bezbjednosnih snaga i oko 60 demonstranata.

Osnivač Stranke bubašvaba Abhidžit Dipke tvrdi da je više od 150 demonstranata zatražilo ljekarsku pomoć. On i njegove pristalice još od juna organizuju protest sjedeći, zahtjevajući ostavku ministra prosvjete.

Prema njegovim riječima, demonstranti su odustali od nastavka marša prema parlamentu kako bi izbjegli dodatne žrtve među mladima, ali su najavili nastavak antivladinih protesta u drugačijem obliku.

Nakon protesta, bezbjednosne mjere u Nju Delhiju dodatno su pooštrene, a paravojne snage patroliraju pojedinim dijelovima grada. Uprkos tome, oko 500 demonstranata ponovo je protestovalo u centru grada 21. jula.

Premijer o skandalu sa ispitima

Indijski premijer Narendra Modi 21. jula prvi put se javno oglasio povodom skandala sa ispitima. Izjavio je da je vlada odmah reagovala nakon saznanja o nepravilnostima, podsjetivši da je 13 osoba uhapšeno. Dodao je da je ponovno testiranje uspješno sprovedeno, rezultati objavljeni bez odlaganja, te najavio jačanje nacionalnog sistema testiranja kako bi se sprečile slične zloupotrebe.

Ubrzo nakon protesta objavljeno je da je sud odobrio premještaj 59-godišnjeg aktiviste Sonama Vangčuka iz državne u privatnu kliniku. On je 28. juna započeo štrajk glađu u znak podrške omladinskom pokretu. Policija ga je 18. jula, uprkos protivljenju njega i njegove porodice, prebacila u bolnicu.

Njegovo oslobađanje bilo je jedan od zahtjeva demonstranata, uz ostavku ministra prosvjete i isplatu odštete porodicama studenata koji su izvršili samoubistvo zbog ispita. Ostali zahtjevi nisu ispunjeni.

Čitava priča nije izolovan incident, već vrhunac dugogodišnjeg problema. Prema opsežnoj analizi prevara na ispitima sprovedenoj za period od 2005. do 2026. godine, zabilježeno je 220 incidenata u 21 indijskoj saveznoj državi, što je pogodilo oko deset miliona studenata.

Broj slučajeva naglo je porastao poslije 2015. godine – sa prosečno sedam godišnje na dvanaest. Prevare su postale znatno sofisticiranije. Dok je prije 2015. curenje ispitnih pitanja činilo oko 32 odsto svih slučajeva, danas čini čak 70 odsto.

U eri VocAp-a distribucija procurjelih materijala praktično ništa ne košta – dovoljan je jedan korumpirani zaposleni sa kamerom na mobilnom telefonu.

Politička pozadina dodatno komplikuje situaciju. Od 148 slučajeva zabilježenih nakon 2015. godine, čak 99 (67 odsto) dogodilo se tokom vlasti BJP-a ili njegovih saveznika.

U Gudžaratu, rodnoj državi premijera Modija, policija je otkrila prevaru u kojoj je najmanje 30 studenata platilo između 12.000 i 50.000 dolara za pomoć pri polaganju ispita. U Biharu je jedan od uhapšenih priznao da je pitanja kupio noć uoči ispita za skoro 36.000 dolara.

Uprkos desetinama istraga koje je nakon 2015. godine vodio Centralni istražni biro (CBI), osuđujućih presuda gotovo da nema. Prema zaključku autora teksta, sistem nije samo korumpiran, već štiti i one koji ga zloupotrebljavaju.

(Express/MONDO)