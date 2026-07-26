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Novi snimak sa Elbrusa pokazuje dramatične uslove: Spasioci po mećavi izvlače tijela stradalih planinara iz BiH

Novi snimak sa Elbrusa pokazuje dramatične uslove: Spasioci po mećavi izvlače tijela stradalih planinara iz BiH

Autor N.D. Izvor Klix
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Ministarstvo za vanredne situacije Rusije objavilo je novi snimak sa Elbrusa, na kojem se vide izuzetno teški uslovi u kojima spasioci izvlače tijela pet stradalih planinara iz BiH.

stradali planinari iz Zenice Izvor: Facebook

Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije objavilo je novi videosnimak sa planine Elbrus koji prikazuje izuzetno teške vremenske uslove u kojima spasioci nastavljaju akciju izvlačenja tijela pet planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na najviši vrh Evrope.

Na snimku se vidi više od deset pripadnika spasilačkih službi koji se probijaju kroz snažnu mećavu i olujne udare vjetra, dok je vidljivost na pojedinim dijelovima planine gotovo potpuno smanjena.

Iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije navode da ekstremni vremenski uslovi dodatno otežavaju akciju spasavanja na nepristupačnom terenu Elbrusa, gdje se vrijeme može promijeniti za svega nekoliko minuta.

U tragediji na Elbrusu poginulo je pet planinara iz Zenice – Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Uspon su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Ruske spasilačke službe i dalje sprovode složenu operaciju izvlačenja tijela uprkos mećavi, snažnom vjetru i izrazito niskim temperaturama koje vladaju na planini.

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Tagovi

planinari Zenica Rusija

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