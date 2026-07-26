Osumnjičeni za napad na učesnike gej parade u Berlinu ubijen u razmjeni vatre s policijom

Berlinska policija potvrdila je da je osumnjičeni za napad na učesnike gej parade u centru Berlina Abdul Balut ubijen tokom policijske akcije.

Izvor: Polizei Berlin

Policija je locirala osumnjičenog oko 18.00 časova u okrugu Špandau.

Prema policijskim navodima, on je navodno nasrnuo na policajce hladnim oružjem, što nakon čega su pripadnici Berlinske jedinice za specijalne operacije otvorili vatru.

Uprkos pokušajima reanimacije, osumnjičeni je preminuo na licu mjesta, objavio je portal "Baha".

Potraga širom grada trajala je tokom cijelog dana. Osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja pešice nakon što se automobilom zaletio u masu. Policija je ranije saopštila da je identifikovala napadača, navodeći da je poznat vlastima i da je povezan sa islamističkim krugovima u Berlinu.

Od 16 povrijeđenih osoba, osam je zadobilo teške tjelesne povrede, dok su tri osobe u životnoj opasnosti. Nekoliko osoba zadobilo je ubodne rane.