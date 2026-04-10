Evropske ulice koje su na listi 20 najljepših na svijetu: Jedna od njih može da se pređe u samo par koraka (FOTO)

Evropske ulice koje su na listi 20 najljepših na svijetu: Jedna od njih može da se pređe u samo par koraka (FOTO)

Autor D.V. Izvor Eupravozato
Da li ste obišli neku od najlepših ulica na svijetu?

Evropske ulice koje su završile na listi 20 najljepših na svijetu Izvor: EUpravo zato/Jelena Aleksić

Prestižni britanski magazin The Telegraph napravio je listu od 20 ulica širom svijeta koje, po njihovom izboru, nude najljepše iskustvo šetnje. Na tom spisku našle su se evropske adrese, ukupno njih šest, što i ne čudi, s obzirom na to koliko su gradovi na ovom kontinentu poznati upravo po svojim ulicama.

I dok se često kao "najpoznatije" pominju prometne i turistički preopterećene saobraćajnice, ovaj izbor ide u drugom smjeru, odnosno ka mjestima koja imaju svoj karakter. Među njima su i evropske ulice koje se ne obilaze reda radi, već ostaju u pamćenju.

Tako se na spisku našao pariski Šanzelize, bulevar koji povezuje Trijumfalnu kapiju i Trg Konkord. Bez obzira na gužve, i dalje je jedno od onih mjesta koje već pri prvom prolasku ostavlja utisak.

U Berlinu, Unter den Linden vodi kroz samo srce grada, od Brandenburške kapije do istorijskog centra, i usput otkriva slojeve njemačke istorije.

Madrid na listi predstavlja Gran Vija, ulica koja najbolje pokazuje energiju grada, uz arhitekturu koja se mijenja iz zgrade u zgradu.

U Kopenhagenu, Stroget funkcioniše kao velika pješačka zona u kojoj se svakodnevni život odvija bez žurbe, od kupovine do sjedenja u kafićima.

London se pojavljuje sa Strand, ulicom koja povezuje različite delove grada i kroz koju se može proći kroz više vijekova istorije.

Na kraju, tu je i Ebenezer Plejs u Škotskoj, najkraća ulica na svijetu, koja ima tek jednu adresu, ali je ipak našla svoje mjesto na ovoj listi. Ulica je duga svega oko 2 metra i 6,9 centimetara, a jedina adresa joj je ulaz u restoran u sklopu hotela. Upravo ta neobičnost je i razlog što se našla na listi magazina The Telegraph. Ona nije izdvojena zbog estetike ili arhitekture, već kao zanimljiv i pomalo neobičan primjer šta uopšte može da se smatra ulicom.

Kompletan spisak 20 najlepših ulica svijeta

  1. Filozofska staza, Kjoto
  2. Strand, London
  3. Džordž strit, Sidnej
  4. Registan, Samarkand
  5. Stroget, Kopenhagen
  6. Avenija de Majo, Buenos Ajres
  7. Džongšan put, Šangaj
  8. Ejšo monumental, Brazilija
  9. Prava ulica, Damask
  10. Sanset bulevar, Los Anđeles
  11. Jong strit, Toronto
  12. Šanzelize, Pariz
  13. Avenija Atlantika, Rio de Žaneiro
  14. Kao San roud, Bangkok
  15. Brodvej, Njujork
  16. Unter den Linden, Berlin
  17. Gran Vija, Madrid
  18. Malecon, Havana
  19. Peta avenija Norte, Antigva Gvatemala
  20. Ebenezer Plejs, Vik

(EUpravo zato)

