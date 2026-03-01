Vjerovalo se da je ovo ostrvo kraj svijeta: Danas je skriveni raj sa pogledom koji oduzima dah

Čini se da je u Evropi i dalje mogu pronaći mjesta gdje tišina i mir nisu luksuz, već svakodnevica.

Izvor: Iryna Shpulak/Shutterstock

El Jero je jedno od najmanjih Kanarskih ostrva, do kojeg stiže mali broj turista. Oslobođeno je velikih rizorta i gužvi koje se guraju za najbolje vidikovce. Umjesto bučnog ljetovališta, ovdje vas čekaju netaknuta priroda, surove litice i vulkanski pejzaži.

Nekada se vjerovalo da se upravo ovdje završava svijet

Do vremena velikih geografskih otkrića u 15. vijeku, ostrvo El Jero smatralo se krajem svijeta, iza kojeg više nema ničega. Na toj osnovi su se pravile mape, a dugo nije bilo smjelih koji bi se usudili da provjere istinitost te tvrdnje.

Izvor: Mikadun/Shutterstock

Važno je pomenuti da je još u 2. vijeku Klaudije Ptolomej, geograf, astronom i matematičar, tvrdio da kroz ostrvo prolazi nulti meridijan. Njegovim proračunima vjerovalo se sve do kraja 19. vijeka. Malo ko od onih koji biraju Kanarska ostrva za svoju destinaciju za odmor, zna da arhipelag obuhvata ostrvo sa tako značajnom istorijom.

Jedno od najmanjih Kanarskih ostrva

Donedavno se El Jero smatralo najmanjim naseljenim ostrvom u sastavu arhipelaga. Tu titulu mu je oduzela La Graciosa, koja je kao naseljeno ostrvo priznata tek 2018. godine. Ipak, to ne mijenja činjenicu da ne spada u velika ostrva.

Izvor: Mikadun/Shutterstock

Njegova površina iznosi oko 270 km². Na ostrvu stalno živi oko 10.000 ljudi, što znači da čak i u jeku sezone možete da doživite mir i mjesta bez gužve.

Danas, stojeći na stjenovitoj obali i gledajući u beskraj okeana, lako je razumjeti zašto je ovo mjesto nekada smatrano krajem svijeta. Ipak, vrijedi posmatrati ne samo predstavu zapjenjenih talasa, jer pejzaž samog ostrva može da zadivi i dirne čak i one koji su već mnogo toga vidjeli.

(MONDO)