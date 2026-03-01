logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vjerovalo se da je ovo ostrvo kraj svijeta: Danas je skriveni raj sa pogledom koji oduzima dah

Vjerovalo se da je ovo ostrvo kraj svijeta: Danas je skriveni raj sa pogledom koji oduzima dah

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Čini se da je u Evropi i dalje mogu pronaći mjesta gdje tišina i mir nisu luksuz, već svakodnevica.

Kanarsko ostrvo El Jero raz za odmor Izvor: Iryna Shpulak/Shutterstock

El Jero je jedno od najmanjih Kanarskih ostrva, do kojeg stiže mali broj turista. Oslobođeno je velikih rizorta i gužvi koje se guraju za najbolje vidikovce. Umjesto bučnog ljetovališta, ovdje vas čekaju netaknuta priroda, surove litice i vulkanski pejzaži.

Nekada se vjerovalo da se upravo ovdje završava svijet

Do vremena velikih geografskih otkrića u 15. vijeku, ostrvo El Jero smatralo se krajem svijeta, iza kojeg više nema ničega. Na toj osnovi su se pravile mape, a dugo nije bilo smjelih koji bi se usudili da provjere istinitost te tvrdnje.

Izvor: Mikadun/Shutterstock

Važno je pomenuti da je još u 2. vijeku Klaudije Ptolomej, geograf, astronom i matematičar, tvrdio da kroz ostrvo prolazi nulti meridijan. Njegovim proračunima vjerovalo se sve do kraja 19. vijeka. Malo ko od onih koji biraju Kanarska ostrva za svoju destinaciju za odmor, zna da arhipelag obuhvata ostrvo sa tako značajnom istorijom.

Jedno od najmanjih Kanarskih ostrva

Donedavno se El Jero smatralo najmanjim naseljenim ostrvom u sastavu arhipelaga. Tu titulu mu je oduzela La Graciosa, koja je kao naseljeno ostrvo priznata tek 2018. godine. Ipak, to ne mijenja činjenicu da ne spada u velika ostrva.

Izvor: Mikadun/Shutterstock

Njegova površina iznosi oko 270 km². Na ostrvu stalno živi oko 10.000 ljudi, što znači da čak i u jeku sezone možete da doživite mir i mjesta bez gužve.

Danas, stojeći na stjenovitoj obali i gledajući u beskraj okeana, lako je razumjeti zašto je ovo mjesto nekada smatrano krajem svijeta. Ipak, vrijedi posmatrati ne samo predstavu zapjenjenih talasa, jer pejzaž samog ostrva može da zadivi i dirne čak i one koji su već mnogo toga vidjeli.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ostrvo Evropa odmor mir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA