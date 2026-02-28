Ovo ostrvo je oaza sporog života i zlatnih plaža tokom cijele godine

Nekada mala tvrđava koju je čuvalo svega 12 muškaraca, a danas utočište onih koji bježe od gužve i traže sunce tokom cijele godine.

Zašto da odete na Fuerteventuru? Većinu turista ovdje privlači klima. Čak i u januaru i februaru, ovo je jedno od najtoplijih mjesta u Evropi. Dolaze svi oni koje vole sunčanje i sportove na vodi, dok ima i onih koji uživaju u avanturističkim vožnjama kroz pustinjske pejzaže.

U ovoj zemlji pijeska i stijena mogu da se pronađu idilične oaze u obliku malih, pitomih mjesta. El Kotiljo je jedno od njih, piše Joana Lešnjak, autorka serijala "Lični putopisi".

El Kotiljo je živopisno ribarsko selo u koje većinom dolaze turisti koji putuju sami. Ovdje nema ogromnih hotela sa luksuznom infrastrukturom, već se smještaj nudi u malim pansionima ili stanovima za izdavanje. Nema brze hrane, ali su tu lokalni restorani i taverne. Umjesto prometne šetnjice - obala čiji pogled podsjeća na moć prirode.

Fuerteventura - destinacija za odmor tokom cijele godine

Ostrvo zauzima drugo mjesto po veličini među Kanarskim ostrvima. Čak i tokom zime možete da očekujete do 29 sunčanih dana. Temperatura možda nije rekordno visoka, dnevna je oko 20°C, ali i dalje omogućava udoban odmor.

Glavni grad "sporog života"

Treba biti svjestan da snaga El Kotilja nije u spomenicima, umjetničkim djelima svjetskog ranga ili impresivnom kulturnom životu. Reći da je ovo idealno mjesto za odmor u sporom ritmu, premalo je. Selo čak i u sezoni djeluje lijeno, pomalo uspavano, pozivajući na spore šetnje i pauze za sladoled ili osvježavajuće piće u jednoj od lokalnih kafeterija. Bez gužve, bez lude žurbe, bez previše stimulansa. Da El Kotiljo može da govori ljudskim glasom, vjerovatno bi reklo: "Usporite, čemu takva žurba?".

Šta da vidite u El Kotilju?

Neposredno pijre ulaska u selo imaćete priliku da vidite jednu od vetrenjača, simbola Fuerteventure. Ona je primjer kako su lokalni stanovnici koristili prirodne sile ovog kraja. Vjetar je, iako u tradicionalnom obliku, služio za mljevenje žitarica.

Jedna od važnijih tačaka na mapi El Kotilja je Castillo de El Toston - okrugla odbrambena kula na južnom kraju naselja, blizu ribarske luke. Podsjeća na prošli značaj El Kotilja. Do početka 19. vijeka bila je jedan od tri pristaništa na ostrvu sa dozvolom za izvoz robe. U blizini kule i danas mogu da se vide ruševine peći u kojima se pekao kreč namijenjen izvozu.

Sama odbrambena kula podignuta je nakon napada engleskih pirata 1740. godine. Bila je odlična tačka za posmatranje, a debeli zidovi činili su je pravim bastionom. Predviđena za 12 muškaraca, služila je za odbranu protiv neprijatelja. U planovima graditelja, branitelji sela mogli su lako da odbiju napadače, npr. bacanjem kamenja ili kipuće vode.

El Kotiljo skoro kao Santorini?

Bijelo ofarbani zidovi kuća sa plavim prozorima, vratima i tendama odmah podsjećaju na grčke pejzaže. Možda je poređenje sa poznatim ostrvom Santorini malo pretjerano, ali šarm mu se ne može osporiti. Bijelo-plava scenografija gotovo odmah priziva idiličnu, ljetnju atmosferu. Pravi divan kontrast sa okeanom.

Plaže u El Kotilju

Većina turista dolazi u El Kotiljo zbog avanture u vodi i spektakularnih pogleda. Ne treba ići daleko da biste sve to dobili u izobilju.

Playa del Castillo dugačka je 1.000 metara i mami zlatnim pijeskom. Pogled je sjajan, ali treba imati na umu da je bliži kontakt sa vodom ovdje preporučen za surfere i iskusne plivače. Talasi dosežu do šest metara, a kupanje je dozvoljeno samo pri mirnom okeanu.

Ekstremne avanture nisu na vašoj listi putničkih ciljeva? El Kotiljo to razumije. Ako krenete ka sjeveru, naići ćete na male pješčane uvale, idealne za mirno sunčanje. Playa de Los Lagos i Playa de La Concha su lokacije koje treba da tražite na karti.

Uz to, imaćete priliku da vidite svjetionike koji su trajno ucrtani u pejzaž sela, iako se nalaze na periferiji. U jednom od njih smješten je Muzej tradicionalnog ribarstva. Prikazuje svakodnevni život ribara, kojima su često uzburkani talasi otežavali život.

Prema tome, ako ste avanturista, možete samo da uživate u čarima ovog mjesta.

