Najbolje destinacije za putovanje u 2026: Na prvom mjestu Madrid, do jedne možete doći automobilom za par sati

Ovo su sve destinacije koje su dobile titulu najboljih za putovanje u ovoj godini.

Izvor: Joaquin Ossorio Castillo/Shutterstock

Madrid je najbolja destinacija za putovanje u 2026. godini. Španska prestonica je titulu dobila od strane organizacije European Best Destinations, koja objavljuje godišnju rang listu gradova širom kontinenta od 2009. godine.

Prošlogodišnji pobjednik bio je Monako. Almudena Majlo, odbornica za turizam Gradskog veća Madrida istakla je kako je najveća snaga Madrida njegova atmosfera.

"To je grad koji vas bez zadrške prihvata i poziva da ga doživite kao lokalac, da šetate, uživate u ukusima i ostanete napolju malo duže. Ovo priznanje odražava upravo taj duh".

Na osnovu glasova više od 1,3 miliona putnika iz 154 zemlje, rezultati za 2026. godinu ukazuju na nekoliko ključnih trendova: povratak kultnih istorijskih i luksuznih destinacija; nastavak okretanja održivim putovanjima i boravku u prirodi; rast interesovanja za kulturna putovanja i kreativne urbane centre; kao i postepeno napuštanje klasičnih kratkih "city break" aranžmana u korist sporijih, dubljih i sadržajnijih putovanja.

Madrid, Španija

Sa 127.438 glasova, Madrid je zauzeo prvo mjesto. U živopisnoj španskoj prestonici kultura je u središtu svega. Muzej Prado, Muzej Reina Sofía i Muzej Tisen-Bornemisa čine okosnicu Uneskom zaštićenog "Pejzaža svetlosti", kulturnog koridora u kome se umetnost susreće sa otvorenim nebom.

Energija Madrida, međutim, nadilazi muzeje i preliva se u četvrt Karabančel, poznatu po galerijama, uličnoj umjetnosti i dizajnerskim studijima. Kao grad u kojem je nastao tablao flamenko, Madrid pruža autentičan i neposredan kulturni doživljaj. Sa više od 3.000 sunčanih sati godišnje, dani se protežu od zelenih oaza parka Retiro do terasa i barova koji vrve do duboko u noć. Danas je Madrid moderniji nego ikada, sa dizajnerskim hotelima, obnovljenim javnim prostorima i gastronomskom scenom koja parira najboljima u Evropi.

Nikozija, Kipar

Nikozija, sa 109.214 glasova, proglašena je najuzbudljivijom kulturnom destinacijom Evrope za 2026. godinu. U tom gradu prepliću se venecijanska utvrđenja, otomanski uticaji i gotička arhitektura sa energijom nove kreativne generacije koja oblikuje galerije, koncept-kafiće, dizajnerske studije i savremene muzeje.

Kao posljednja podijeljena prestonica u Evropi, Nikozija nudi mogućnost istraživanja i grčkog i turskog dijela grada, uz prelazak kontrolnih punktova sa pasošem. Gastronomija je takođe važan dio ponude, od zajedničkih meze zalogaja i savremenih kuvara do lokalnih vinskih barova i ukusa Mediterana.

Pogled na grčki deo Nikozije sa kule Šakola

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Štajerska, Slovenija

Ova možda manje poznata evropska destinacija, sa 101.907 glasova, izdvojena je zahvaljujući brojnim vinogradima i panoramskim terasama za degustaciju vina, kao i obližnjem Mariboru, koji je proglašen najboljom vinskom prestonicom Evrope za 2026. godinu. Istorijski gradovi poput Ptuja, netaknuta priroda, termalne banje, aktivnosti na otvorenom i prepoznatljiva gastronomija sa bučinim uljem čine Štajersku zaokruženom i autentičnom destinacijom za odmor.

Verona, Italija

Manje gužve nego u Rimu, Veneciji ili Firenci, a podjednako bogata istorijom, Verona s razlogom važi za jedno od najprivlačnijih italijanskih gradskih odredišta. Antičko rimsko naslijeđe, renesansni sjaj i bezvremenska privlačnost Arene u Veroni daju gradu poseban šarm, dok moderni duh živi u vinskim barovima, butik-hotelima smještenim u obnovljenim palatama i novoj generaciji kuvara koji reinterpretiraju severnoitalijansku kuhinju.

Pariz, Francuska

Pariz će vjerovatno uvijek biti na listi najpoželjnijih gradskih destinacija na svijetu. Pored znamenitosti poput Ajfelove kule i katedrale Notr Dam, grad otkriva i mirniju, intimniju stranu, kvartovske kafiće, nezavisne galerije, književne hotele i novu generaciju kuvara koji unose svježinu u klasičnu francusku kuhinju.

Preostalih 15 destinacija na listi za 2026. godinu su:

Kamara de Lobos, Madeira, Portugal

Alačati, Turska

Burano, Italija

Lisabon, Portugal

Almerija, Španija

Stavanger, Norveška

Kosta Vićentina, Portugal

Ano Kufonisi, ostrvo Hora, Grčka

Begur, Španija

Čefalu, Sicilija, Italija

Avlemonas, ostrvo Kitira, Grčka

Boza, Sardinija, Italija

Ravelo, Italija

Ostrvo Pročida, Italija

Taormina, Sicilija, Italija.

(EUpravo zato)