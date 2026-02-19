Ove zemlje plaćaju da se preselite kod njih: Po dolasku, mjesečno, još dobijete kravu i kuću na poklon

Ove zemlje s razlogom žele da se preselite kod njih.

Izvor: Shutterstock

Preseljenje u drugu zemlju mnogima deluje poput nemoguće misije. Razlog i te kako postoji - gomila papira, kupovina nekretnine, ogromni troškovi, izgradnja socijalnog života, traženje posla, jezička barijera...

Ipak, mnoge zemljeizlaze u susret strancima, kreirajući povoljne programe za preseljenje. Neke čak nude i značajne sume novca za selidbu.

Zašto to rade?

Postoje zemlje i gradovi koji iz različitih razloga hitno žele nove stalne stanovnike. Kako bi povećale broj stanovnika, vlasti materijalno podržavaju one koji dolaze. Evo gdje mogu da vas dočekaju raširenih ruku:

Ponga, pokrajina Asturija, Španija

Stanovništvo ovog malog evropskog sela čini svega 800 ljudi, tako da će vas dočekati kao člana porodice. Mladim porodicama za preseljenje plaćaju 3.000 evra i isto toliko za svako dijete rođeno nakon preseljenja. Jedino pravilo? Potrebno je da živite u pokrajini Austrija najmanje pet godina.

Izvor: imag3s 4 U/Shutterstock

Ipak, to nije teško, jer je tamo nevjerovatno lijepo i čisto. Malo je dosadno, ali vlasti nude ovakve pogodnosti s razlogom. Žele da privuku mlade stanovnike i ojačaju ekonomiju.

Harmoni, država Minesota, SAD

Holivudski san je divan, ali nastaviti život u "Gradu anđela" nije nimalo jednostavno. Drugačije je u malom gradu Harmoni u Minesoti. Stanovništvo čini svega 1.000 ljudi, a novopridošlice su više nego dobrodošle.

Izvor: Michele M Vogel/Shutterstock

Vaše godine nisu važne, kao ni državljanstvo, posao ili prihod. Najvažnije je da dođete i izgradite kuću, a za izgradnju će vam nadoknaditi od 4.000 do 10.000 evra.

Mišima, Japan

Japansko naselje Mišima smješteno je na tri mala ostrva, a tamo živi samo oko 400 ljudi. Stanovništvo je staro i brzo opada, pa vlasti novim doseljenicima nude mjesečnu naknadu od 650 evra u trajanju od tri godine.

Izvor: aaron choi/Shutterstock

Osim toga, odmah po preseljenju dobijate novac (skoro 4.000 evra), kravu i dodatno pokrivene troškove puta. Međutim, život tamo nije za svakoga. Priroda je prelijepa, ali nema mnogo aktivnosti.

Lokana i Borgomezzavalle, Italija

Svaka četvrta italijanska komuna postala je "grad duh". Zbog toga su u mnogima ponuđeni ovako povoljni uslovi. U malom, ali bogatom gradu Lokana, za preseljenje plaćaju oko 9.000 evra. O tome je govorio gradonačelnik Đovani Bruno Matijet.

Izvor: smpoly/Shutterstock

"U Lokani vas očekuje zdrav život, odlična hrana i folklorne manifestacije tokom cijele godine. Novim stanovnicima pružamo subvenciju od 9.000 evra na tri godine za preseljenje i rođenje djeteta. Još 2.000 evra dobijaju oni koji žele da ovdje započnu posao".

U komuni sa složenim imenom Borgomezzavalle uslovi su još zanimljiviji. Možete da kupite napuštenu planinsku vilu za evro! Jedino pravilo je da je obnovite u roku od dvije godine. Za svako dijete rođeno nakon preseljenja dobijate 1.000 evra.

Ostrvo Antikitera, Grčka

Život u bijeloj kućici, kupanje u tirkiznom moru, sunčanje i uživanje u grčkoj kuhinji. Zar to nije san? Ponuda je još primamljivija, jer za preseljenje dobijate 500 evra mjesečno u trajanju od tri godine.

Izvor: Andronos Haris/Shutterstock

U čemu je caka?

"Zašto tamo nedostaje ljudi?", logično se pitate, znajući da je besplatan sir samo u miševoj klopci. I caka zaista postoji.

Kao što ste primijetili, na mnogim pomenutim mjestima nešto ne štima. Nema zabave, urbanih pogodnosti, radnih mjesta i slično. Zbog toga se mladi sele u veće gradove i zemlje.

Ovdje stanovništvo polako nestaje, jer na ovim mjestima ostaju uglavnom odrasli i stariji. Ipak, ako sanjate o mirnom životu u ekološki čistoj sredini, ova opcija može da bude idealna.

(MONDO)