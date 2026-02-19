Ove zemlje plaćaju da se preselite kod njih: Po dolasku, mjesečno, još dobijete kravu i kuću na poklon

Ove zemlje s razlogom žele da se preselite kod njih.
Preseljenje u drugu zemlju mnogima deluje poput nemoguće misije. Razlog i te kako postoji - gomila papira, kupovina nekretnine, ogromni troškovi, izgradnja socijalnog života, traženje posla, jezička barijera...
Ipak, mnoge zemljeizlaze u susret strancima, kreirajući povoljne programe za preseljenje. Neke čak nude i značajne sume novca za selidbu.
Zašto to rade?
Postoje zemlje i gradovi koji iz različitih razloga hitno žele nove stalne stanovnike. Kako bi povećale broj stanovnika, vlasti materijalno podržavaju one koji dolaze. Evo gdje mogu da vas dočekaju raširenih ruku:
Ponga, pokrajina Asturija, Španija
Stanovništvo ovog malog evropskog sela čini svega 800 ljudi, tako da će vas dočekati kao člana porodice. Mladim porodicama za preseljenje plaćaju 3.000 evra i isto toliko za svako dijete rođeno nakon preseljenja. Jedino pravilo? Potrebno je da živite u pokrajini Austrija najmanje pet godina.Izvor: imag3s 4 U/Shutterstock
Ipak, to nije teško, jer je tamo nevjerovatno lijepo i čisto. Malo je dosadno, ali vlasti nude ovakve pogodnosti s razlogom. Žele da privuku mlade stanovnike i ojačaju ekonomiju.
Harmoni, država Minesota, SAD
Holivudski san je divan, ali nastaviti život u "Gradu anđela" nije nimalo jednostavno. Drugačije je u malom gradu Harmoni u Minesoti. Stanovništvo čini svega 1.000 ljudi, a novopridošlice su više nego dobrodošle.Izvor: Michele M Vogel/Shutterstock
Vaše godine nisu važne, kao ni državljanstvo, posao ili prihod. Najvažnije je da dođete i izgradite kuću, a za izgradnju će vam nadoknaditi od 4.000 do 10.000 evra.
Mišima, Japan
Japansko naselje Mišima smješteno je na tri mala ostrva, a tamo živi samo oko 400 ljudi. Stanovništvo je staro i brzo opada, pa vlasti novim doseljenicima nude mjesečnu naknadu od 650 evra u trajanju od tri godine.Izvor: aaron choi/Shutterstock
Osim toga, odmah po preseljenju dobijate novac (skoro 4.000 evra), kravu i dodatno pokrivene troškove puta. Međutim, život tamo nije za svakoga. Priroda je prelijepa, ali nema mnogo aktivnosti.
Lokana i Borgomezzavalle, Italija
Svaka četvrta italijanska komuna postala je "grad duh". Zbog toga su u mnogima ponuđeni ovako povoljni uslovi. U malom, ali bogatom gradu Lokana, za preseljenje plaćaju oko 9.000 evra. O tome je govorio gradonačelnik Đovani Bruno Matijet.Izvor: smpoly/Shutterstock
"U Lokani vas očekuje zdrav život, odlična hrana i folklorne manifestacije tokom cijele godine. Novim stanovnicima pružamo subvenciju od 9.000 evra na tri godine za preseljenje i rođenje djeteta. Još 2.000 evra dobijaju oni koji žele da ovdje započnu posao".
U komuni sa složenim imenom Borgomezzavalle uslovi su još zanimljiviji. Možete da kupite napuštenu planinsku vilu za evro! Jedino pravilo je da je obnovite u roku od dvije godine. Za svako dijete rođeno nakon preseljenja dobijate 1.000 evra.
Ostrvo Antikitera, Grčka
Život u bijeloj kućici, kupanje u tirkiznom moru, sunčanje i uživanje u grčkoj kuhinji. Zar to nije san? Ponuda je još primamljivija, jer za preseljenje dobijate 500 evra mjesečno u trajanju od tri godine.Izvor: Andronos Haris/Shutterstock
U čemu je caka?
"Zašto tamo nedostaje ljudi?", logično se pitate, znajući da je besplatan sir samo u miševoj klopci. I caka zaista postoji.
Kao što ste primijetili, na mnogim pomenutim mjestima nešto ne štima. Nema zabave, urbanih pogodnosti, radnih mjesta i slično. Zbog toga se mladi sele u veće gradove i zemlje.
Ovdje stanovništvo polako nestaje, jer na ovim mjestima ostaju uglavnom odrasli i stariji. Ipak, ako sanjate o mirnom životu u ekološki čistoj sredini, ova opcija može da bude idealna.
(MONDO)