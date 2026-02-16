Fidži: Recept za sreću usred Tihog okeana

Fidži pruža nešto zaista transformativno, istakla je novinarka koja je odlučila da ga posjeti.

Izvor: Mike Workman/Shutterstock

Klio Vud, novinarka, odlučila je da poseti najsrećnije mjesto na svetu. Želela je da otkrije šta čini Fidži toliko posebnim i kako njegova magija utiče na ljude koji ga posjete. U svom putovanju do ostrva, otkrila je mir, tradiciju i životni tempo koji djeluje gotovo nestvarno za svakodnevnicu koju poznajemo.

"Vozeći se polako od aerodroma, saznajem da su Fidžijci nekada bili kanibali. To saznanje daje poseban prizvuk Fidžiju, arhipelagu od 333 udaljena i pusta ostrva usred Tihog okeana. Fidži nije običan odmor na pustom ostrvu.

Izvor: Mike Workman/Shutterstock

Iako je Nadi na glavnom ostrvu, do manjih i udaljenijih ostrva stiže se tek poslije višednevne plovidbe, potpuno suprotno brzini života u Londonu. Fidži pokriva 1,3 miliona kvadratnih kilometara sa manje od milion stanovnika, ali tu je dovoljno prostora i vremena da se opustite", napisala je.

Zašto je Fidži najsrećnije mjesto na svijetu?

"Vožnja obalom, miris mora i pogled na zalive odmah smiruju duh. Pevanje i muzika su svuda, od dobrodošlice do uličnih performansa, a lakoća glasova dodiruje nešto u mojoj napetoj duši - ramena opadaju, dah se usporava.

Uživanje u jutarnjoj šetnji plažom ili vožnji biciklom kroz lokalna sela otkriva jednostavan, miran život. Svuda oko vas priroda je predivno očuvana, a sunce i povetarac stalni su saputnici.

Izvor: Annalucia/Shutterstock

Masaže i lokalne tehnike opuštanja pružaju osjećaj lakoće, a lokalne običaje, od pletenja šešira i prostirki, preko pripreme kokosovog mlijeka, do učenja tradicionalnih plovidbenih vještina, doživljavate iz prve ruke. Fidžijska kultura uključuje i lekovite ruke i tradicionalna plemenska znanja koja ostavljaju snažan utisak.

Hrana je svježa, bogata kokosom, ribom i lokalnim povrćem, uz uticaje indijske, azijske i zapadne kuhinje. Svaki obrok podsjeća koliko su tradicija i prirodni resursi važni za svakodnevni život.

Zajednica je čvrsta, postoji stvarni ponos na tradiciju, vještine i zajedničke ceremonije. Tempo života je sporiji. Manje žurbe, manje stresa. A sunce, pjesma i muzika prate vas gotovo neprestano. Sve to zajedno objašnjava zašto je Fidži često proglašavan najsrećnijim mjestom na svijetu", napisala je.

(MONDO)