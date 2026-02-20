Od prevara u smještaju do proganjanja na ulici: Svjetska putnica izdvojila ove evropske gradove kao najopasnije

Putnica Sara Lim navela je pet evropskih gradova u kojima se kao Azijatkinja osjećala nesigurno, dok su njena iskustva izazvala podijeljene reakcije na društvenim mrežama.

Izvor: Eupravo zato/Johanna Hoelzl / DPA / Profimedia

Na platformi TikTok putnica Sara Lim podijelila je neočekivano iskustvo nakon što je obišla 24 evropska grada.

Sara je kao žena azijskog porijekla podelila objavu u kojih pet gradova se osjećala najranjivije i najnesigurnije, što je privuklo veliku pažnju.

"Pet gradova u Evropi u kojima se nisam osjećala bezbedno (kao Azijatkinja)“, napisala je u opisu videa. Ona je dodala da joj se, iako je posjetila nekoliko zemalja istočne Evrope, Baltika i Balkana, zapadna Evropa činila manje bezbjedna.

Pariz, Francuska

Govoreći o neprijatnim situacijama u Parizu, ispričala je da su je tokom prvog putovanja noću pratili dok je bila sama. Tokom posljednje posjete, tvrdi, grupa muškaraca ju je pratila iako je bila u društvu pet prijateljica.

"Brojne grupe muškaraca okupljale su se noću u centru grada i to mi je bilo veoma uznemirujuće“, navela je. Njenu zabrinutost dodatno je pojačala vest o studentkinji na razmeni iz Singapura koja je tamo napadnuta.

Milano, Italija

Putovanje kroz Italiju započela je u Milanu, gdje je, prema njenim riječima, zamalo postala žrtva prevare u sopstvenom smještaju.

Prevarante je opisala kao „veoma uvjerljive“, posebno zato što su djelovali organizovano i bilo ih je više. Istakla je i da joj noćna šetnja stambenim delovima grada nije djelovala bezbjedno.

"Morala sam da pozovem prijatelje da mene i drugaricu isprate nazad", rekla je.

Barselona, Španija

Iako Barselona važi za grad sa najviše džeparoša, ona tvrdi da se samim tim nije osjećala prijatno, iako nije ni imala neprijatnosti.

"Od kolega sa Erasmusa slušala sam o pljačkama i napadima nožem“, navela je.

Rim, Italija

Italijanska prestonica joj je donela najviše neprijatnih iskustava. Sara smatra da je grad izrazito turistički, zbog čega ima najviše uličnih prevaranata.

"Džeparenje i krađe su tamo prilično česti“, istakla je.

Podijeljena iskustva drugih putnika

Njene objave podijelile su pratioce, zbog čega su mnogi u komentarima pisali svoja iskustva. Jedan korisnik složio se sa njenom ocjenom Brisel, navodeći da je tamo živio osam mjeseci i da se stalno osećao nesigurno, uprkos dobrom poslu.

Drugi je prokomentarisao da mu je ironično kada Pariz nazivaju gradom ljubavi, jer ga on povezuje sa napadima, proganjanjem i džeparenjem. Jedna korisnica je napisala da su je u Parizu pratili usred dana dok je bila sama, dok joj je Belgija noću djelovala sumnjivo.

Drugi su potvrdili utiske o Italiji i Francuskoj, ističući da su džeparoši u Milanu i Parizu česta pojava, piše B92.

Ipak, nisu svi saglasni

Mađutim, bilo je i onih koji su imali sasvim drugačija iskustva, pa je jedan korisnik podelio svoje iskustvo živlljenja u Parizu.

"Živio sam u Parizu i zapravo sam se osjećao veoma bezbjedno, osim u blizini željezničke stanice Gare du Nord. I u Rimu sam se osjećao veoma sigurno. Ali naravno, ljudi imaju različita iskustva“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je zaključio: "Mjesec dana sam boravio u Parizu i nijednom se nisam osjećao nesigurno ili ugroženo!“

