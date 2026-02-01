Gdje putovati u 2026? Novi turistički izvještaj otkriva hit destinacije

Najnoviji izvještaj UN Turizma pokazuje koje destinacije bilježe pravi turistički bum i zašto se jedna evropska zemlja posebno izdvaja.

Izvor: Shutterstock

Island je trenutno najbrže rastuća turistička destinacija u Evropi, pokazuje najnoviji izvheštaj Svhetski turistički barometar koji objavljuje UN Turizam.

Prema podacima iz izdanja za početak 2026. godine, Island, Brazil i Egipat bilježe dvocifreni rast broja međunarodnih dolazaka tokom 2025. godine.

Poslednjih godina gotovo da nema osobe koja ne poznaje nekoga ko je putovao u Japan i svoje utiske podijelio na društvenim mrežama. Ovaj utisak potvrđuju i zvanični podaci, jer se Japan svrstao među najbrže rastuće turističke destinacije na svijetu.

Prema izvještaju UN Turizma, Japan je u periodu do novembra 2025. zabilježio rast međunarodnih dolazaka od 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Snažan rast zabilježio je i Brazil, sa povećanjem od čak 37 odsto na godišnjem nivou, dok je Egipat ostvario rast od 20 odsto.

Brazil je dodatno privukao turiste zahvaljujući brojnim festivalima i koncertima, a tradicionalni karneval u februaru i dalje okuplja posetioce iz cijelog svijeta. Tokom 2025. godine Rio de Žaneiro je nosio titulu Svjetske prijestonice knjige pod okriljem UNESCO-a, dok je besplatan koncert Lejdi Gage na plaži Kopakabana dodatno povećao interesovanje međunarodne publike.

Egipat je u fokus putnika dospio nakon postepenog otvaranja Velikog egipatskog muzeja u oktobru 2024. godine, a njegovo zvanično otvaranje u novembru 2025. učvrstilo je poziciju zemlje na listi najpoželjnijih destinacija.

Kada je riječ o Evropi, Island je zabilježio najveći rast broja međunarodnih dolazaka, čak 29 odsto.

Island

Izvor: Shutterstock

Povećana aktivnost polarne svjetlosti tokom 2025. godine, uslijed dostizanja solarnog maksimuma krajem 2024, podstakla je veliki broj turista da posete ovu zemlju.

Izvor: Shutterstock

Dodatni podsticaj predstavlja i najavljeno potpuno pomračenje Sunca u avgustu, koje će dijelove Islanda uvesti u mrak na gotovo dva minuta, pa se očekuje da će interesovanje nastaviti da raste i naredne godine.

Među destinacijama koje su tokom cijele godine beležile rast nalaze se i Maroko, sa povećanjem dolazaka od 14 odsto, kao i Sejšeli, sa rastom od 13 odsto. Podaci zaključno sa novembrom pokazuju da su Butan zabilježio rast od 30 odsto, Gvajana 24 odsto, dok je Južna Afrika ostvarila povećanje od 19 odsto.

Ukupno je tokom 2025. godine zabeleženo oko 1,52 milijarde međunarodnih turista.

Evropa je i dalje vodeća svjetska turistička regija, sa ukupno 793 miliona posetilaca.

U izvještaju se navodi da je potražnja za putovanjima tokom 2025. ostala stabilna uprkos rastu cijena turističkih usluga i geopolitičkim izazovima, iako je krajem godine zabilježeno blago usporavanje.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)