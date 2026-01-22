logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Koje destinacije u 2026. možete da izaberete, a da ne opteretite budžet?

Najjeftinije destinacije za 2026. godinu Izvor: Elton.xh/Shutterstock

Iako zabrinutost zbog rastućih troškova mnoge turiste sprečava da završe rezervacije, stručnjaci umiruju - atraktivna putovanja u inostranstvo mogu da budu jeftinija nego što se misli. Analize Skyscanner-a pokazuju da se za deset najpovoljnijih destinacija ove godine može da putujete prosječno za manje od 110 € u oba smjera, a neosporni lider povoljnih ponuda je Albanija.

Albanija na vrhu liste

Analizom hiljada ruta i miliona rezervacija napravljena je lista destinacija najprijatnijih za novčanik. Prvo mjesto zauzela je Tirana. Atraktivna je i zbog troškova boravka - cijene u hotelima sa tri zvjezdice počinju od 38 evra po noći.

Na drugom mjestu je Milano, a treće mjesto zauzima London, gdje prosječan trošak putovanja iznosi 79 evra.

Ove godine lista "Top 10“ je veoma raznovrsna. Pored južnih ljetovališta, tu su i hladnije, ali turistički atraktivne destinacije poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj.

Listu upotpunjuju popularne evropske prijestonice koje, uprkos svojoj reputaciji, još uvijek nude konkurentne cijene - Prag, Rim, Pariz i Valeta na Malti.

Najjeftinije destinacije za 2026.

  1. Tirana, Albanija
  2. Milano, Italija
  3. London, Velika Britanija
  4. Helsinki, Finska
  5. Pafos, Kipar
  6. Prag, Češka
  7. Rim, Italija
  8. Pariz, Francuska
  9. Valeta, Malta
  10. Atina, Grčka

Koju destinaciju biste posjetili ove godine? 

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

putovanja destinacije cijene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA