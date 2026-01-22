Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Koje destinacije u 2026. možete da izaberete, a da ne opteretite budžet?
Iako zabrinutost zbog rastućih troškova mnoge turiste sprečava da završe rezervacije, stručnjaci umiruju - atraktivna putovanja u inostranstvo mogu da budu jeftinija nego što se misli. Analize Skyscanner-a pokazuju da se za deset najpovoljnijih destinacija ove godine može da putujete prosječno za manje od 110 € u oba smjera, a neosporni lider povoljnih ponuda je Albanija.
Albanija na vrhu liste
Analizom hiljada ruta i miliona rezervacija napravljena je lista destinacija najprijatnijih za novčanik. Prvo mjesto zauzela je Tirana. Atraktivna je i zbog troškova boravka - cijene u hotelima sa tri zvjezdice počinju od 38 evra po noći.
Na drugom mjestu je Milano, a treće mjesto zauzima London, gdje prosječan trošak putovanja iznosi 79 evra.
Ove godine lista "Top 10“ je veoma raznovrsna. Pored južnih ljetovališta, tu su i hladnije, ali turistički atraktivne destinacije poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj.
Listu upotpunjuju popularne evropske prijestonice koje, uprkos svojoj reputaciji, još uvijek nude konkurentne cijene - Prag, Rim, Pariz i Valeta na Malti.
Najjeftinije destinacije za 2026.
- Tirana, Albanija
- Milano, Italija
- London, Velika Britanija
- Helsinki, Finska
- Pafos, Kipar
- Prag, Češka
- Rim, Italija
- Pariz, Francuska
- Valeta, Malta
- Atina, Grčka
Koju destinaciju biste posjetili ove godine?
(MONDO)