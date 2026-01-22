Najjeftinije destinacije za 2026. godinu: Ova zemlja vodi na listi, ima najniže cijene u hotelima

Koje destinacije u 2026. možete da izaberete, a da ne opteretite budžet?

Izvor: Elton.xh/Shutterstock

Iako zabrinutost zbog rastućih troškova mnoge turiste sprečava da završe rezervacije, stručnjaci umiruju - atraktivna putovanja u inostranstvo mogu da budu jeftinija nego što se misli. Analize Skyscanner-a pokazuju da se za deset najpovoljnijih destinacija ove godine može da putujete prosječno za manje od 110 € u oba smjera, a neosporni lider povoljnih ponuda je Albanija.

Albanija na vrhu liste

Analizom hiljada ruta i miliona rezervacija napravljena je lista destinacija najprijatnijih za novčanik. Prvo mjesto zauzela je Tirana. Atraktivna je i zbog troškova boravka - cijene u hotelima sa tri zvjezdice počinju od 38 evra po noći.

Na drugom mjestu je Milano, a treće mjesto zauzima London, gdje prosječan trošak putovanja iznosi 79 evra.

Ove godine lista "Top 10“ je veoma raznovrsna. Pored južnih ljetovališta, tu su i hladnije, ali turistički atraktivne destinacije poput Helsinkija. Za one koji traže sunce, povoljne opcije su Pafos na Kipru i Atina u Grčkoj.

Listu upotpunjuju popularne evropske prijestonice koje, uprkos svojoj reputaciji, još uvijek nude konkurentne cijene - Prag, Rim, Pariz i Valeta na Malti.

Najjeftinije destinacije za 2026.

Tirana, Albanija Milano, Italija London, Velika Britanija Helsinki, Finska Pafos, Kipar Prag, Češka Rim, Italija Pariz, Francuska Valeta, Malta Atina, Grčka

Koju destinaciju biste posjetili ove godine?

(MONDO)