Zemlja koju turisti otpisuju u 2026: Ovako veliki pad posjeta nije zabilježen godinama

Borila se protiv prekomjernog turizma, a sada ima drastičan pad broja posjetilaca.

Izvor: Blanscape/Shutterstock

U januaru je broj stranih turista koji posjećuju Japan pao prvi put poslije četiri godine. Prema najnovijim podacima, u poređenju sa istim periodom prošle godine, zabilježen je pad od 4,9 odsto. Glavni razlog je primjetan odlazak turista iz Kine, što je povezano sa rastućim političkim tenzijama između dvije zemlje, piše "Rojters".

Japanska nacionalna turistička organizacija (JNTO) saopštila je da je u januaru Japan posjetilo 3,6 miliona ljudi. Ovo je prvi pad od januara 2022. godine. Sve je počelo od izjave premijerke.

Od novembra vlasti u Pekingu pozivaju građane da izbjegavaju putovanja u Japan, nakon što je japanska premijerka Sanae Takaiči upozorila da bi eventualni napad Kine na Tajvan mogao da predstavlja pretnju za Japan i izazove moguću vojnu reakciju njene zemlje.

Kako navodi "Rojters", na pad dolazaka uticala je i promena termina proslave Lunarne Nove godine, koja je ove godine pala sredinom februara, a ne, kao obično, krajem januara.

Rekordan priliv turista iz Južne Koreje

U januaru je najviše turista u Japan stiglo iz Južne Koreje. Njihov broj porastao je za 22 odsto i dostigao rekordnih 1,18 miliona ljudi. Ovo je prvi put da je broj posjetilaca iz jedne zemlje ili regiona premašio 1,1 milion u jednom mjesecu. Rast je zabilježen i među turistima iz drugih azijskih zemalja, poput Tajlanda i Indonezije.

Broj dolazaka sa Tajvana porastao je za 17 odsto i iznosio je 694.500, dok je iz SAD-a stiglo 14 odsto više turista, ukupno 207.800. S druge strane, broj posetilaca iz Hongkonga pao je za 18 odsto, na 200.000.

Ovo je iznenađujuće jer se Japan posljednjih godina suočavao sa prekomjernim turizmom. Tokom 2024. godine posetilo ga je rekordnih 36 miliona turista, koji su najčešće birali tzv. "zlatnu rutu" - Tokio, Kjoto i Osaku.

To je dovelo do prevelikih gužvi, zagađenja, narušavanja privatnosti stanovnika i opterećenja infrastrukture, zbog čega su uvedene dodatne takse, ograničenja i promocija manje poznatih regiona.

(MONDO)