Japanci se naljutili: Otkazali festival trešnjinog cvijeta zbog nepristojnih turista

Japanci se naljutili: Otkazali festival trešnjinog cvijeta zbog nepristojnih turista

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Vlasti u japanskom gradu Fudžijošida, u blizini planine Fudži, otkazale su ovogodišnji tradicionalni festival trešninog cvijeta, zbog toga što lokalne službe više ne mogu da se nose sa velikim brojem turista.

Japanci otkazali festival trešnje zbog turista Izvor: Shutterstock

Priliv turista u Fudžijošidu doveo je do hroničnih saobraćajnih gužvi i odlaganja ogromnih količina smeća, a neki stanovnici kažu da su doživeli da turisti ulaze i obavljaju nuždu u njihovim baštama, prenosi BBC.

To područje je popularna destinacija svakog proljeća, jer su svetski poznate japanske trešnje u punom cvatu, a posjetioci mogu da se dive i planini Fudži.

"Da bismo zaštitili dostojanstvo i životno okruženje naših građana, odlučili smo da spustimo zavesu na festival", rekao je gradonačelnik Fudžijošide Šigeru Horiuči.

U aprilu 2016. godine, gradske vlasti su objavile da će otvoriti kapije parka Arakurjama Sengen, kako bi ugostile veći broj turista tokom sezone sakure - cvjetanja trešnje.

Vlasti Fudžijošide počele su da organizuju godišnji događaj u tom parku nadajući se da će povećati broj posjetilaca, ali su dobili mnogo više od onoga što su očekivali. Broj posjetilaca posljednjih godina je dramatično porastao, prevazilazeći kapacitet grada, što ima ozbiljan uticaj na život lokalnih stanovnika.

U grad koji ima oko 45.000 stanovnika sada čak 10.000 posjetilaca dnevno dolazi tokom vrhunca sezone cvjetanja trešnje, navele su gradske vlasti.

