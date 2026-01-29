"Tojota" prodala više od 11,3 miliona vozila i postavila novi rekord

Japanska "Tojota" najveći je prodavac automobila u svijetu šestu godinu zaredom, pošto je u 2025. godini prodala više od 11,32 miliona vozila uprkos poteškoćama izazvanim američkim carinama, saopštila je kompanija.

Izvor: Shutterstock

"Tojota" je objavila da je prošle godine prodala 11.322.575 vozila, uključujući modele koje proizvode njene podružnice "Daihacu" i "Hino", prenio je japanski javni servis NHK.

Ovaj broj veći je za 4,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu i premašuje prodaju njemačke "Folksvagen grupe". Istovremeno, ovo je rekord i za "Tojotu".

Broj vozila koje je "Tojota" prodala samo u Japanu iznosio je više od 1,5 miliona, što je povećanje od 4,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prodaja u SAD porasla je za osam procenata, a u Kini za 0,2 odsto.