Novi vlasnik Vimeo platforme povukao drastičan potez: Počela masovna otpuštanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Nakon što je Vimeo prodat za 1,38 milijardi dolara, bivši zaposleni tvrde da je uslijedio masovan talas otpuštanja bez objašnjenja.

masovni otkazi i kompaniji vimeo nakon preuzimanja Izvor: Sergio Photone / Shutterstock

Nakon što je Bending Spoons preuzeo Vimeo za 1,38 milijardi dolara, uslijedila su masovna otpuštanja koja su, prema tvrdnjama bivših zaposlenih, zahvatila gotovo čitavu kompaniju. Tačan broj otpuštenih nije zvanično potvrđen, ali svjedočenja ukazuju na radikalno smanjenje broja zaposlenih.

Bivši potpredsjednik za brendiranje u Vimeo-u, Dejv Braun, naveo je da je proces pogodio "značajan dio kompanije". Njegove tvrdnje potkrepljuju i objave drugih bivših zaposlenih na društvenim mrežama, koji opisuju slična iskustva.

Jedan bivši video inženjer naveo je da je "gotovo cijeli tim otpušten", uključujući kompletan video sektor. Drugi programer napisao je da je bez posla ostao zajedno sa "ogromnim dijelom kompanije", bez dodatnih objašnjenja menadžmenta.

Kako ističe The Verge, ovo je već drugi krug otpuštanja u kompaniji za manje od šest mjeseci. U septembru je otpušteno oko 10% radne snage, svega nedjelju dana prije nego što je Bending Spoons najavio akviziciju.

Masovna otpuštanja izazvala su zabrinutost da bi mogla da utiču na sadržaj koji se hostuje na platformi.

Čini se da kontroverze ne prestaju da prate kompaniju Bending Spoons. Nakon akvizicije WeTransfer-a, platforma je zbog glasnog negodovanja javnosti bila primorana da povuče spornu klauzulu prema kojoj je mogla da trenira vještačku inteligenciju na fajlovima korisnika.

