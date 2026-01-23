logo
Kraj za lažni sadržaj? YouTube pooštrava pravila zbog poplave AI videa sumnjivog kvaliteta

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

YouTube kreće u obračun sa AI slop trendom, dok istovremeno proširuje mogućnosti AI alata za kreatore sadržaja.

YouTube kreće u borbu protiv AI slop sadržaja Izvor: Shutterstock / 19 STUDIO

YouTube je preplavljen AI video-snimcima sumnjivog kvaliteta, a razlika između lažnog i stvarnog sadržaja sve je tanja. Riječ je o tzv. AI slop trendu koji se ubrzano širi internetom. Kompanija sada priznaje da problem postoji i ove godine kreće u borbu protiv takvog sadržaja.

To je putem zvaničnog bloga potvrdio izvršni direktor YouTubea Nil Mohan, poručivši da je nagli rast vještačke inteligencije ozbiljno ugrozio kvalitet sadržaja na platformi.

Pored AI slopa, YouTube će nastaviti borbu i protiv ponavljajućeg, clickbait i spam sadržaja, pri čemu je Mohan naglasio da već sada imaju snažan sistem za prepoznavanje neželjenog sadržaja, koji će dodatno nadograditi i unaprijediti.

Dok s jedne strane pooštrava obračun sa AI sadržajem, YouTube istovremeno širi AI alate za kreatore. Među njima je i opcija pravljenja Shortsa uz pomoć AI generisanih video snimaka i digitalnih verzija samih autora, piše Zimo.

AI alate na YouTube-u već koristi više od milion kanala, a ove godine stižu i opcije za pravljenje igara i eksperimentisanje sa muzikom. Kako će to izgledati u praksi, ostaje da se vidi.

