Kraj za YouTube reklame koje nije moguće preskočiti: Ova zemlja ih zabranila zakonom

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Izmjena zakona zabranjuje YouTube reklame koje se ne mogu preskočiti i uvodi ograničenje od pet sekundi.

Vijetnam zabranio YouTube reklame koje se ne mogu preskočiti Izvor: PixieMe/Shutterstock

Vijetnam je odlučio je da preseče ono što godinama nervira milione ljudi širom svijeta. YouTube reklame koje ne mogu da se preskoče uskoro više neće biti dozvoljene, zahvaljujući novim pravilima koja direktno menjaju način funkcionisanja online oglašavanja.

Azijska zemlja je usvojila Dekret broj 342, kojim se precizno uređuju izmjene Zakona o oglašavanju. Ova uredba stupa na snagu 15. februara 2026. godine i donosi znatno strožu kontrolu digitalnih reklama, sa jasnim ciljem zaštite korisnika i suzbijanja obmanjujućih oglasa na internetu.

Najvažnija promena tiče se video reklama. Maksimalno vreme čekanja prije preskakanja oglasa biće ograničeno na pet sekundi. To znači da dugi, nametnuti video oglasi više neće moći da zadrže gledaoce protiv njihove volje. Kod statičnih reklama pravila su još jasnija, jer one moraju moći da se zatvore odmah, bez ikakvog odlaganja.

Dekret dodatno obavezuje platforme da obezbijede jednostavno zatvaranje reklama jednim potezom, bez zbunjujućih ikonica i lažnih simbola koji korisnika vode na pogrešan klik. Svi elementi dizajnirani da obmanjuju gledaoce biće izričito zabranjeni.

Pored toga, online servisi će morati da uvedu jasno vidljive oznake i uputstva pomoću kojih korisnici mogu da prijave oglase koji krše zakon. Takođe, biće obavezne opcije za isključivanje ili ograničavanje prikaza neprimerenih reklama, čime se odgovornost za oglasni sadržaj prebacuje i na same platforme.

Nova pravila ne odnose se samo na korisničko iskustvo, već i na sadržaj reklama. Dekret strogo reguliše oglašavanje 11 grupa proizvoda i usluga koje direktno utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Među njima su kozmetika, hrana i pića, mleko i formule za djecu, medicinska sredstva, zdravstvene usluge, pesticidi, farmaceutski proizvodi i alkoholna pića.

Iako se ove mjere trenutno primjenjuju samo u Vijetnamu, poruka je jasna. Velike platforme kao što je YouTube po prvi put se suočavaju sa zakonskim ograničenjima koja su jasno napisana u korist korisnika, a ne oglašivača. Ako se ovakav model pokaže uspješnim, nije nerealno očekivati da slična pravila počnu da se pojavljuju i u drugim zemljama.

Za gledaoce, ovo znači jedno. Manje nerviranja, manje nametnutih reklama i više kontrole nad sadržajem koji im se prikazuje.

Izvor: Telegraf Biznis

