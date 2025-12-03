YouTube nije zaboravio: Stigla je nova funkcija, uskoro i kod nas

Zanima vas kako ste proveli godinu na platformi? YouTube Recap će vam sve reći.

Izvor: Youtube

YouTube je konačno popustio pred željama korisnika i lansirao “Recap”, sopstvenu verziju viralnog Spotify Wrapped koncepta. Vaša godina na platformi sada će biti prikazana kroz jasne kartice koje otkrivaju omiljene kanale, teme i navike gledanja.

Počev od danas, YouTube "Recap" će koristiti našu istoriju gledanja i napraviti do 12 kartica koje prikazuju naše omiljene kanale, teme i navike praćenja sadržaja.

Format je jasno inspirisan Spotify Wrapped kampanjom, koja je postala viralni godišnji ritual za ljubitelje muzike.

YouTube Music je prošle nedjelje dobio svoju verziju, ali popularni jutjuberi već neko vrijeme traže da se isti pristup primjeni i na video sadržaj.

Annual free idea reminder for@YouTube: YouTube WRAPPED. I want to see what channels I watched the most. How many YouTube shorts I scrolled. All the stats. You could even brand it "Rewind" — Marques Brownlee (@MKBHD)December 4, 2024

YouTube je potvrdio da "Recap" od danas stiže korisnicima u Sjevernoj Americi, dok će se globalno širiti "tokom ove nedjelje", u zavisnosti od jezika.

Na mobilnim uređajima funkcija će se pojaviti na karticama "Home" ili "You", dok će korisnici desktopa moći da joj pristupe na youtube.com/recap kada postane dostupna na njihovom nalogu.

Za mobilne aplikacije biće potrebna 18.43 verzija YouTube-a ili novija, bilo na Androidu ili iOS-u.

Izvor: B92