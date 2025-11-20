logo
YouTube postaje prava društvena mreža!? Šta se krija iza jednostavne funkcije koja se testira

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

YouTube testira direktne poruke u aplikaciji. Ako test prođe usjpešno, nova funkcija bi mogla da bude mnogo značajnija nego što mislite.

YouTube testira direktne poruke u aplikaciji Izvor: Shutterstock / 19 STUDIO

YouTube je počeo da testira direktne poruke u aplikaciji. U pitanju je pravi čet u kojem možete da dijelite klipove, kratke videe ili livestream-ove, da razgovarate o njima ili da dodate još prijatelja u grupu.

Deljenje funkcioniše preko standardnog "Share" dugmeta, pa je cijeli proces veoma jednostavan.

Ovo je dio šireg talasa društvenih funkcija koje YouTube testira posljednjih mjeseci, ali je baš ova promjena nešto što je YouTube platformi nedostajalo godinama.

Najveći problem platforme oduvek je bila činjenica da morate da preskačete u WhatsApp ili Instagram da biste poslali video i nastavili razgovor. Ovim potezom YouTube jasno pokazuje da želi da bude više od mjesta za gledanje videa i testira kako bi mogao da preraste u pravu društvenu mrežu.

YouTube napominje da je sve još u fazi testiranja, i to isključivo za korisnike iz Poljske i Irske. Ako test prođe uspješno, direktne poruke bi mogle da postanu dostupne svuda, uz dodatne kontrole i povezivanje sa ostalim novim funkcijama. U tom slučaju, YouTube bi se tiho pretvorio u platformu na kojoj se vodi mnogo više razgovora nego ikada prije.

