YouTube potpuno mijenja izgled svog plejera: Veliki redizajn stiže svima i na sve uređaje

Autor N.D. Izvor Smartlife
YouTube je predstavio niz vizuelnih i funkcionalnih unaprijeđenja na platformi, uključujući redizajniran video plejer, novi sistem komentara i animacije pri lajkovanju sadržaja.

Yotube predstavio redizajniran video plejer Izvor: Google

YouTube donosi niz korisnih unapređenja na svoju platformu, a vizuelne izmene i nove funkcije počeće globalno da se pojavljuju već ove nedjelje.

Najveća novina je redizajniran video plejer koji sada manje zaklanja sadržaj zahvaljujući diskretnijim ikonama i UI elementima. Novi izgled plejera možete vidjeti na slici iznad, a biće dostupan na mobilnim uređajima, web-u i pametnim televizorima.

Funkcija dvostrukog dodira za preskakanje unaprijeđena je tako da, kako kažu iz kompanije, izgleda "modernije i manje upadljivo", dok su prelazi između tabova na mobilnim uređajima znatno glađi.

Korisnici koji često čitaju komentare primjetiće i nov sistem "nizanih" odgovora, koji treba "da omogući fokusiranije iskustvo čitanja unutar panela sa odgovorima". Dodavanje videa na plejliste i u "Watch Later" postaje jednostavnije i vizuelno privlačnije, a YouTube tvrdi da je proces učinjen još intuitivnijim.

Izvor: Google

Na kraju, kompanija uvodi i male animacije koje će se pojavljivati pri lajkovanju određenih sadržaja. U zvaničnom blogu kao primjeri su navedeni muzički i sportski video snimci, pa će korisnici u tim kategorijama uskoro moći da vide nove, atraktivnije efekte.

