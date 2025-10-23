logo
YouTube staje na kraj beskonačnom skrolovanju: Uveo dnevni limit za gledanje kratkih video klipova

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Sada je moguće podesiti tajmer za ograničeno gledanje YouTube Shorts sadržaja.

Youtube tajmer u shorts Izvor: Yasu31 / Shutterstock.com

YouTube je ugradio opciju tajmera u Shorts kako bi pomogao korisnicima da, ukoliko to žele, smanje vrijeme koje provode gledajući kratke video snimke.

Sada je moguće postaviti dnevni limit za gledanje Shorts sadržaja, nakon kojeg će kratki klipovi prestati da se automatski prikazuju. Korisnici mogu potpuno da isključe ovu funkciju ako žele neograničeno gledanje, ali YouTube planira da doda verziju bez opcije isključivanja u odjeljak za roditeljski nadzor u podešavanjima.

TikTok i Instagram već koriste slične funkcije za upravljanje vremenom pred ekranom. Iako su ovi alati teoretski korisni, u praksi su previše laki za zaobilaženje.

Tajmer za Shorts trenutno je dostupan samo na mobilnim uređajima.

Istovremeno, YouTube je ažurirao svoj video plejer - sada ima čistiji izgled, koji donekle podsjeća na kritikovani Liquid Glass dizajn u iOS 26.

(Smartlife) 

