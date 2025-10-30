Da li je ovo najbolja funkcija koju je YouTube ikada predstavio? Stigao je Super Resolution i promijeniće sve

Nova funkcija će čitav niz starih klipova podići na 1080p kvalitet zahvaljujući vještačkoj inteligenciji.

Izvor: YouTube / ScreenShot

YouTube je upravo uveo novu funkciju koja bi mogla da postane jedno od najvećih unapređenja u istoriji platforme - "Super Resolution".

U pitanju je AI alat za poboljšanje rezolucije koji može da izoštri bilo koji video na sajtu - uključujući i one starije, prvobitno postavljene u veoma niskom kvalitetu.

Nova funkcija je dostupna svima i na svim uređajima. Ipak, YouTube je posebno ističe onima koji platformu koriste na televizorima, jer će upravo na većim ekranima razlika biti najprimetnija.

Izvor: Youtube

Korisnici u meniju za izbor kvaliteta videa mogu tačno da vide da li se video prikazuje u unapređenoj, "Super Resolution" verziji, a ukoliko to žele - uvijek mogu da izaberu originalni kvalitet koji vještačka inteligencija nije poboljšala.

Trenutno se funkcija postepeno aktivira za video snimke čija je rezolucija manja od 1080p, dok YouTube planira da u bliskoj budućnosti omogući i poboljšanje do 4K rezolucije.

Ispod možete pogledati kako izgleda kada se video star 19 godina, originalno objavljen u 240p rezoluciji, poboljša na 1080p: