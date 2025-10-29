Google Play prodavnica sada provjerava koliko zapravo imate godina: Uopšte nije važno šta ste sami unijeli

Da bi utvrdio da li stvarno imate dovoljno godina za neograničen pristup Play prodavnici, Google sada traži da to dokažete na jedan od tri načina.

Google već nekoliko mjeseci sve aktivnije koristi vještačku inteligenciju za provjeru starosti korisnika svojih servisa, a sada je ta funkcija stigla i do Google Play prodavnice.

Slična provjera već neko vrijeme postoji u Google Search-u i na YouTube-u, a korisnici će sada morati da potvrde svoje godine i prilikom pokušaja preuzimanja određenih aplikacija sa Play prodavnice. Zanimljivo je da unijeta starost korisnika ovdje nije presudna - sistem zahtijeva potvrdu od svih koji žele da pristupe sadržaju sa starosnim ograničenjem.

Kako funkcioniše novi sistem verifikacije starosti? Korisnici mogu da izaberu više načina potvrde: da pošalju sliku pasoša, lične karte ili vozačke dozvole, naprave selfi ili koriste bankovnu karticu.

Ukoliko korisnik ne završi provjeru, pristup aplikacijama sa starosnim ograničenjem biće blokiran. Ova funkcija se trenutno testira u beta fazi i dostupna je samo u ograničenom broju regiona.



