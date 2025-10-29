logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme: Bez pristupa Majkrosoftovom Azure servisu

Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme: Bez pristupa Majkrosoftovom Azure servisu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

"Majkrosoft" je saopštio da korisnici njegovog portala "Azure" možda neće moći da pristupe servisima "Ofis 365", "Majnkraft" i drugima zbog problema sa uslugama globalne mreže za isporuku sadržaja.

zgrada Microsofta Izvor: Shutterstock

Tehnološka kompanija je objavila da njeni timovi trenutno istražuju probleme vezane za uslugu koju pruža "Azure" i preduzimaju mjere za ublažavanje problema sa pristupom.

"Majkrosoft" za sada nije odgovorio na zahtjev za komentar, ali je kompanija potvrdila postojanje problema na svojoj na veb stranici "Azura" i svojim nalozima na društvenim mrežama.

Veliki broj sajtova korisi "Majkrosoftovu" klaud uslugu, pa ovaj problem može da ima široko rasprostranjene posljedice.

Korisnici su na veb sajtu "Daundetektor", koji prati prekide na internetu, prijaviliu probleme sa "Ofisom 365", "Majnkraftom", "Iks-boks lajvom", "Kopilotom" i mnogim drugim uslugama.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

microsoft Internet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS