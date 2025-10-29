Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme: Bez pristupa Majkrosoftovom Azure servisu

"Majkrosoft" je saopštio da korisnici njegovog portala "Azure" možda neće moći da pristupe servisima "Ofis 365", "Majnkraft" i drugima zbog problema sa uslugama globalne mreže za isporuku sadržaja.

Izvor: Shutterstock

Tehnološka kompanija je objavila da njeni timovi trenutno istražuju probleme vezane za uslugu koju pruža "Azure" i preduzimaju mjere za ublažavanje problema sa pristupom.

"Majkrosoft" za sada nije odgovorio na zahtjev za komentar, ali je kompanija potvrdila postojanje problema na svojoj na veb stranici "Azura" i svojim nalozima na društvenim mrežama.

Veliki broj sajtova korisi "Majkrosoftovu" klaud uslugu, pa ovaj problem može da ima široko rasprostranjene posljedice.

Korisnici su na veb sajtu "Daundetektor", koji prati prekide na internetu, prijaviliu probleme sa "Ofisom 365", "Majnkraftom", "Iks-boks lajvom", "Kopilotom" i mnogim drugim uslugama.

(Srna)