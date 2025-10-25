Amazon, Microsoft i Google ulažu milijarde u čipove i AI centre: Počinje nova faza tehnološke trke

Tri najveće svjetske tehnološke kompanije – Amazon, Microsoft i Google – ulažu rekordne iznose u razvoj čipova i infrastrukture za vještačku inteligenciju, najavljujući novu eru konkurencije u digitalnom svijetu.

Izvor: Pixabay

Tehnološki giganti ulažu ogromna sredstva u unapređenje vlastitih sistema, čipova i podatkovnih centara kako bi osigurali prednost u razvoju i primjeni generativne vještačke inteligencije.

Prema pisanju lista Financial Times, Microsoft, Amazon i Google već su najavili investicije koje premašuju desetine milijardi dolara.

Microsoft, koji se oslanja na saradnju s kompanijom OpenAI, razvija sopstvene čipove namijenjene za rad s velikim AI modelima, s ciljem da smanji zavisnost od proizvođača poput Nvidije. Amazon ulaže u svoj "Trainium" i "Inferentia" čipove, koji bi trebalo da unaprijede rad njihovog cloud servisa AWS i smanje troškove obrade podataka. Google, s druge strane, nastavlja s razvojem vlastite "Tensor Processing Unit" (TPU) tehnologije, dok paralelno jača poziciju svog AI asistenta Gemini.

Stručnjaci ocjenjuju da ulazak u novu fazu razvoja čipova nije samo borba za efikasnost, već i za tehnološku nezavisnost.

"Ovo je trenutak u kojem se AI trka seli sa softvera na hardver", piše The Verge, navodeći da svaka kompanija želi imati potpunu kontrolu nad svojim sistemima i infrastrukturom.

Uz razvoj čipova, ove kompanije grade i nove podatkovne centre širom svijeta – od SAD-a i Evrope do Azije. Samo u 2025. godini planirana su ulaganja veća od 150 milijardi dolara u globalnu AI infrastrukturu.

Analitičari upozoravaju da bi ovakva koncentracija ulaganja mogla dodatno povećati jaz između velikih i manjih tehnoloških firmi. Međutim, jasno je da će trka za brže i efikasnije čipove definisati narednu deceniju razvoja vještačke inteligencije.