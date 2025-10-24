Facebook želi da vam vidi i mijenja slike prije nego što ih objavite: Zadiranje u privatnost ili korisna funkcija?

Nova Facebook funkcija funkcioniše na dobrovoljnoj bazi.

Meta je počela da širom SAD-a i Kanade uvodi novu Facebook funkciju kojom vještačka inteligencija (Meta AI) predlaže izmjene fotografija koje se nalaze na vašem telefonu, čak i ako ih još niste objavili.

Funkcija, koja je tokom leta bila u test fazi, traži pristup za obradu fotografija iz galerije vašeg telefona i nudi korisnicima AI prijedloge poput kolaža, rođendanskih tema, restilizovanih verzija fotografija i još mnogo toga.

Poslije toga, korisnicima se predlaže da uređene slike objave na Facebook feed ili story. Za korišćenje je potrebno da korisnik dozvoli pristup galeriji i obradi u oblaku. Podešavanja se nalaze u okviru Facebook Settings > Preferences > Camera roll sharing suggestions, gdje se mogu uključiti ili isključiti dvije opcije: predlozi fotografija tokom korišćenja aplikacije i obrada u oblaku pomoću AI alata.

Meta tvrdi da se slike ne koriste za ciljanje reklama, niti za obučavanje AI modela, osim ako korisnik sam ne obradi ili podijeli uređene fotografije. Ipak, pristajanjem na Meta AI uslove korišćenja, korisnik dozvoljava analizu svojih slika i facijalnih karakteristika radi kreiranja sažetaka, modifikacija ili generisanja novog sadržaja.

Funkcija može biti isključena u bilo kom trenutku, ali njeno korišćenje potencijalno daje Meta-i dublji uvid u korisnikov život, odnose i ponašanje, uključujući i slike koje nikada nisu bile postavljene na platformi.

