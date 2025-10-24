logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Facebook želi da vam vidi i mijenja slike prije nego što ih objavite: Zadiranje u privatnost ili korisna funkcija?

Facebook želi da vam vidi i mijenja slike prije nego što ih objavite: Zadiranje u privatnost ili korisna funkcija?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nova Facebook funkcija funkcioniše na dobrovoljnoj bazi.

Facebook želi da vam vidi i menja slike prije nego što ih objavite Izvor: Shutterstock / Hadrian

Meta je počela da širom SAD-a i Kanade uvodi novu Facebook funkciju kojom vještačka inteligencija (Meta AI) predlaže izmjene fotografija koje se nalaze na vašem telefonu, čak i ako ih još niste objavili.

Funkcija, koja je tokom leta bila u test fazi, traži pristup za obradu fotografija iz galerije vašeg telefona i nudi korisnicima AI prijedloge poput kolaža, rođendanskih tema, restilizovanih verzija fotografija i još mnogo toga.

Izvor: TechCrunch

Poslije toga, korisnicima se predlaže da uređene slike objave na Facebook feed ili story. Za korišćenje je potrebno da korisnik dozvoli pristup galeriji i obradi u oblaku. Podešavanja se nalaze u okviru Facebook Settings > Preferences > Camera roll sharing suggestions, gdje se mogu uključiti ili isključiti dvije opcije: predlozi fotografija tokom korišćenja aplikacije i obrada u oblaku pomoću AI alata.

Meta tvrdi da se slike ne koriste za ciljanje reklama, niti za obučavanje AI modela, osim ako korisnik sam ne obradi ili podijeli uređene fotografije. Ipak, pristajanjem na Meta AI uslove korišćenja, korisnik dozvoljava analizu svojih slika i facijalnih karakteristika radi kreiranja sažetaka, modifikacija ili generisanja novog sadržaja.

Funkcija može biti isključena u bilo kom trenutku, ali njeno korišćenje potencijalno daje Meta-i dublji uvid u korisnikov život, odnose i ponašanje, uključujući i slike koje nikada nisu bile postavljene na platformi.

Izvor: TechCrunch

Možda će vas zanimati

Tagovi

Facebook privatnost slike fotografije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS